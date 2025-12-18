Angie Jibaja sorprendió al reaparecer en Lima con un contundente mensaje dirigido al padre de sus hijos, Jean Paul Santa María, y a Romina Gachoy, quienes atraviesan una crisis matrimonial. Además, explicó que su regreso al país se debe a que busca reencontrarse con sus pequeños, tras varios años sin verlos por radicar en Chile y superar sus problemas personales.

“Ellos no están bien, qué pena”, comenzó escribiendo la exmodelo peruana, refiriéndose a la difícil situación familiar de Jean Paul y Romina. Sin embargo, luego se centró en sus pequeños. “Pero la pregunta es, ¿Cómo están mis bebes?”, señaló Jibaja, de 45 años.

Angie Jibaja y el productor Giancarlo Cossio. Foto: Instagram.

Angie Jibaja regresa al Perú y confiesa que es por sus hijos

Angie Jibaja compartió un video en su cuenta de Tiktok en el que aparece posando con el productor Giancarlo Cossio. Sin embargo, en la descripción, la ‘chica de los tatuajes’ expresó el motivo de su llegada a la capital: “Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en 5 años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los 9 y 8 años”, señaló la actriz de TV.

Luego agregó que anhela poder ver lo antes posible a sus hijos, quienes actualmente viven con Jean Paul Santa María y la uruguaya Romina Gachoy, su padre y madrastra, respectivamente. “Todo, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro”, compartió.

Por su parte, Maggie Liza, madre de Angie, aseguró que su hija estará en el país solo por una semana y que el objetivo es que pueda estar con sus hijos durante su corta estadía.

Jean Paul reacciona en vivo al mensaje de Angie Jibaja y aclara si podrá ver a sus hijos

Jean Paul Santa María se presentó en el programa ‘América hoy’ y se mostró sorprendido al enterarse de la publicación de Angie Jibaja, que tenía unas letras confrontantes. “Yo no estaba al tanto de este mensaje. Ayer sucedió un hecho que yo aprobé, y estuve de acuerdo junto a mi esposa. Los dos lo conversamos. Pero creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si lo hubiera estado, creo que otra hubiera sido la postura a la situación”, expresó.

Fue entonces cuando Ethel Pozo le preguntó al cantante si Angie Jibaja podrá ver a sus hijos, o si ya los pudo ver, a lo que él prefirió no contestar. “Por temas legales, no puedo hablar de eso”, señaló.