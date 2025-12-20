HOYSuscripcion LR Focus

Angie Jibaja hace un llamado para que no se exponga más a sus hijos: “Eso también incluye a Romina”

Angie Jibaja pidió que se respete la privacidad de sus hijos y de su entorno familiar. Esto luego de que los menores fueran mencionados en distintos programas de espectáculos. 

Angie Jibaja pide que se respete la privacidad de sus hijos Foto: Composición LR
Angie Jibaja regresó al Perú y brindó una extensa entrevista en un conocido pódcast, en la que hizo un llamado público para que se respete la privacidad de su entorno familiar, en especial la de sus dos hijos menores, quienes viven con su padre, Jean Paul Santa María, y la pareja de este, Romina Gachoy.

La popular ‘Chica de los tatuajes’ señaló que, en la última semana, los menores fueron mencionados en distintos programas de espectáculos, situación que, según dijo, le genera preocupación por el impacto que podría tener en su bienestar. Su principal interés es proteger a sus hijos y a las personas cercanas a ellos, como Romina Gachoy.

PUEDES VER: Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy para reencontrarse con sus hijos: 'Es muy sacrificado el rol que ella tomó'

Angie Jibaja exige que se respete la privacidad de sus hijos

Durante su participación en el pódcast ‘Por no decirlo’, Angie Jibaja fue clara y directa al referirse a la exposición mediática de su familia. “Que ya no toquen más a nuestra familia. Para mí eso también incluye a Romina, es decir, a la familia por parte de mis hijos”, expresó.

Asimismo, sostuvo que cree en las segundas oportunidades, mensaje que fue respaldado por Israel Dreyfus, quien también participó en el espacio. “Todos tienen derecho a volver a empezar y a tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Hay que dar el beneficio de la duda siempre y esperar que cada uno siga con su vida de la mejor manera”, añadió.

PUEDES VER: Romina Gachoy cuenta que Angie Jibaja se reencontró con sus hijos y terminó decepcionándolos 'No quieren verla'

Angie Jibaja agradece apoyo de Romina Gachoy 

Angie Jibaja sorprendió al reconocer y destacar el papel que Romina Gachoy asumió en la crianza de sus hijos, así como la responsabilidad que ello conlleva. “Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó siendo muy joven. A pesar de todo lo que hemos pasado, yo siempre la he admirado y le tengo mucha ternura. Estar en el lugar donde ella está no es fácil”, afirmó, dejando de lado las diferencias que ambas protagonizaron en el pasado.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina porque gracias a ella hemos estado en comunicación y me ha permitido tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo, súper emotivo”, señaló Jibaja, visiblemente conmovida. Aunque precisó que no puede hablar del tema a profundidad, confesó que el encuentro le devolvió la tranquilidad: “Después de que los vi, dormí toda la noche. No dormía así hace mucho tiempo”.

