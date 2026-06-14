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Gabriela Herrera se sinceró sobre su cercanía con Diego Chávarri luego de quedar en el tercer lugar de 'La granja VIP Perú'. La bailarina habló en el post show de la gran final y reconoció que entre ambos existió una conexión especial durante las semanas de convivencia dentro del reality.

Luego de enterarse de que el popular 'Diablito' puso fin a su relación con Thalía Bentín, la bailarina admitió la atracción que surgió entre ambos durante el programa. "Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos, pero como te repito, estábamos en un encierro, no sabemos qué iba a pasar afuera, pero es más que obvio que nos van a ver juntos, porque es parte del team ‘Reales’ (…)", expresó la bailarina.

Gabriela Herrera revela su ‘conexión’ con Diego Chávarri

La bailarina destacó que ambos lograron entenderse muy bien durante la competencia y que eso quedó reflejado ante las cámaras. "Con Diego hicimos una conexión muy bonita. Nos llevamos súper bien en la casa, no puedo negarlo, se ha visto, obviamente. Él y yo tenemos una conexión súper chévere, me cae espectacular", comentó la popular ‘Conejita’.

Sin embargo, también reconoció que todavía desconoce cómo evolucionará la situación fuera del reality, debido a que recién abandonó el programa y aún no conoce todo lo que ocurrió mientras permanecía aislada. "Yo no sé qué va a pasar afuera, la verdad, porque yo recién voy a salir. Él ya salió hace unas semanas. Yo recién voy a salir, no sé con qué me voy a encontrar, no sé de lo que se ha hablado", agregó.

¿Gabriela Herrera le daría una oportunidad a Diego Chávarri?

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Ric La Torre le contó a Gabriela Herrera que los seguidores del programa habían creado el denominado 'Team Gabriego', uniendo los nombres de ambos participantes debido a la química que mostraron durante el reality. La revelación sorprendió a la bailarina, que reaccionó entre risas al enterarse de la existencia del grupo de fanáticos.

Posteriormente, fue consultada directamente sobre la posibilidad de iniciar una relación con Diego Chávarri ahora que ambos están solteros. Aunque evitó dar una respuesta definitiva, sí dejó abierta la puerta a un posible romance. "Hoy está soltero, pero en su momento yo le dije, hemos puesto bastantes líneas, bastantes parámetros en muchas cosas, pero creo que ahora que está soltero, yo soy soltera, vamos a ver qué es lo que pasa, tal vez puede ser que sí, puede ser que no", señaló.