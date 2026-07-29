Keiko Fujimori: los cinco desafíos económicos urgentes que deberá enfrentar

El economista Carlos Adrianzén analiza las prioridades que marcarán el inicio de la gestión y los desafíos que condicionarán su margen de acción. | Composición LR/Andina

El economista Carlos Adrianzén analiza las prioridades que marcarán el inicio de la gestión y los desafíos que condicionarán su margen de acción. | Composición LR/Andina

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El inicio del Gobierno de Keiko Fujimori estará marcado por una serie de desafíos económicos que, según Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), requerirán decisiones inmediatas y de largo alcance. A su juicio, la nueva administración hereda una situación fiscal e institucional compleja del gobierno de José María Balcázar, lo que limitará la capacidad del Ejecutivo para implementar nuevas políticas sin antes ordenar las finanzas públicas y mejorar el funcionamiento del Estado. En ese escenario, identifica cinco retos prioritarios: recuperar el equilibrio fiscal, reorganizar el aparato estatal para hacerlo más eficiente, combatir la corrupción, fortalecer la capacidad de respuesta frente al fenómeno de El Niño y recuperar el crecimiento económico.

En declaraciones para La República, Adrianzén mencionó que el principal reto no será impulsar nuevos programas de gasto, sino estabilizar la economía desde sus bases. En ese sentido, afirmó que la presidenta recibe "una situación que ella llamó catastrófica y yo llamo terrible, sobre todo una situación fiscal e institucional que no se corrige ni en cien días ni en tres años".

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En su opinión, el margen para ampliar el gasto será reducido mientras no exista un equilibrio entre los ingresos y los compromisos asumidos por el Estado.

"Lo más importante y lo primero debería ser parar la hemorragia, es decir, que se gaste solo lo que ingrese por impuestos importantes", sostuvo, al considerar que la disciplina fiscal debe convertirse en la prioridad inmediata del Ejecutivo.

Además del aspecto presupuestal, Adrianzén advirtió que el deterioro institucional representa un obstáculo para mejorar la calidad de los servicios públicos. Según indicó, la capacidad operativa del Estado se ha reducido significativamente, lo que dificulta que los recursos públicos se traduzcan en mejores resultados para la ciudadanía.

"La capacidad que tiene la burocracia peruana hoy de hacer la mitad de lo que se está ofreciendo o siquiera dar los servicios que actualmente se están ofreciendo es virtualmente nula", señaló durante la entrevista.

Cerrar la brecha fiscal y ordenar el Estado, entre las prioridades económicas

Para el economista, uno de los primeros pasos del Gobierno debería ser impulsar una reorganización del aparato público con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa sin afectar necesariamente el empleo estatal.

En esa línea, propuso evaluar la integración de entidades con funciones similares para eliminar duplicidades administrativas. "Hay que tratar de fusionar ministerios sin despedir a un solo trabajador, simplemente evitando duplicidad en áreas como recursos humanos u oficinas de administración, y con ello usted podría dar mucho más servicios", afirmó.

Adrianzén también cuestionó la idea de que un mayor gasto público, por sí solo, permita dinamizar la economía. A su juicio, un incremento del déficit termina afectando las condiciones de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo el potencial de crecimiento.

"Cada vez que hay un déficit mayor, se le resta aire a la pequeña, micro y mediana empresa y la economía crece mucho menos", manifestó.

Otro de los desafíos identificados por el economista es el fortalecimiento de la institucionalidad mediante una política frontal contra la corrupción. En su análisis, el funcionamiento del Estado dependerá de recuperar la confianza en la administración pública y garantizar el cumplimiento de la ley.

"Requiere desesperadamente poner orden tanto en las cuentas como en las personas, porque hay una corrupción generalizada", sostuvo.

En ese contexto, añadió que combatir la corrupción permitirá que las políticas públicas destinadas a enfrentar emergencias sean más efectivas. Según indicó, un aparato estatal más eficiente será indispensable para responder a los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Adrianzén consideró que la preparación frente a ese evento climático debe ser una de las prioridades del Gobierno, principalmente mediante inversiones en infraestructura y medidas preventivas que reduzcan el impacto sobre la población y las actividades económicas. Asimismo, planteó fortalecer las campañas de prevención para que las familias y el sector privado puedan adoptar medidas de protección oportunamente.

El economista también vinculó la recuperación económica con la necesidad de restablecer el crecimiento sostenido. Afirmó que solo una expansión de la actividad productiva permitirá incrementar los ingresos fiscales sin elevar la presión tributaria.

"La única forma de que haya más recursos es recuperando el crecimiento en dos o tres años", indicó, tras señalar que el actual nivel de informalidad y pobreza limita la posibilidad de aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos.

Hacia el cierre de la entrevista, Adrianzén sintetizó que los desafíos centrales del Gobierno no pasan únicamente por atender las emergencias coyunturales, sino por corregir problemas estructurales del Estado. "Los retos son cerrar la brecha fiscal y ordenar el sector público para que pueda atender mejor al pueblo", afirmó. A ello sumó la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad institucional para responder a las demandas de la población, aspectos que, según su análisis, serán determinantes para el desempeño económico del nuevo Gobierno.