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Jaime Bayly se encuentra en Perú como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026). Durante su participación en el evento, el polémico escritor se pronunció sobre la toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori y señaló que tiene pocas expectativas sobre el nuevo gobierno, que ejercerá funciones durante cinco años.

"Mis expectativas son muy bajas. No espero grandes cosas. He aprendido a desconfiar profundamente de los políticos", declaró el popular 'Niño Terrible', de 61 años, ante los medios de comunicación.

Jaime Bayly revela que no respaldará a Keiko Fujimori como presidenta y será oposición

El periodista Jaime Bayly aseguró que no respaldará el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y adelantó que mantendrá una postura crítica frente a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo. En ese sentido, señaló que asumirá una posición desde la oposición.

“Yo no me voy a sumar al coro de adulones de la señora Keiko. Le deseo suerte. En realidad, yo no voté por ella ni por nadie. Yo voy a estar en la oposición y le deseo suerte”, expresó.

Además, argumentó que su postura responde a una convicción personal que ha formado a lo largo de los años tras observar el desempeño de distintos gobiernos en el Perú. "La vida me ha enseñado a desconfiar profundamente de los políticos; en realidad siempre nos decepcionan", finalizó el autor del libro 'No se lo digas a nadie'.

Jaime Bayly cuenta el insólito negocio con el que ganó más dinero como escritor

El Mundial de Fútbol 2026 fue un éxito y una de las sedes que albergó varios partidos fue Miami, Estados Unidos. Allí Jaime Bayly confesó en una de sus columnas periodísticas que, gracias a la compra y reventa de entradas, logró conseguir más ingresos económicos que como su faceta de escritor. Se autodenominó como un revendedor improvisado.

“El Mundial de Fútbol me ha permitido ganar dinero comprando entradas apenas salieron a la venta y revendiéndolas a precios de usura. Revendí a precios exorbitantes todas las entradas que mi esposa y yo habíamos adquirido con el innoble propósito de esquilmar a los fanáticos de tan noble deporte”, escribió Bayly.