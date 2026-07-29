Natalia Segura se quiebra al revelar el difícil diagnóstico que recibió: "Me 'desahuciaron' otra vez"

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Natalia Segura, influencer colombiana y esposa del pastelero uruguayo Ignacio Baladán, conmovió a sus seguidores al revelar la difícil situación que atraviesa por su salud. En un video publicado en redes sociales, se quebró mientras contaba que recibió un nuevo diagnóstico que la dejó devastada.

La creadora de contenido explicó que su lucha contra el dolor crónico continúa y que, pese a los tratamientos a los que se ha sometido, los resultados no han sido los esperados. Su testimonio generó solidaridad y abrió un debate sobre la realidad de quienes conviven con enfermedades que no tienen cura.

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Natalia Segura se quiebra tras recibir difícil diagnóstico médico

Segura confesó que un médico le informó que deberá convivir con dolores crónicos de por vida, producto de los impactos de bala que sufrió en 2013 en medio de un atentado ejecutado por un sicario en Cali, Colombia, cuando tenía 18 años. Recordó que los bioestimuladores a los que se sometió hace unos meses no lograron controlar su condición. “El último martes me desahuciaron otra vez, me dijeron por enésima vez: tú vas a tener ese dolor crónico para toda tu vida. Es algo que no mejoró ni en tres meses, ni en seis meses, ni en cinco años. Han hecho absolutamente todo y claramente, nada ha servido. Básicamente me choqué con un muro, con el muro de la realidad”, compartió.

La influencer reconoció que intentó aparentar normalidad, aunque el proceso la afectó profundamente. Explicó que tras el fracaso de los neuroestimuladores se sintió devastada y que incluso llegó a ocultar su pena para no preocupar a quienes la rodean. Añadió que muchas personas no entienden cómo alguien puede estar mal si aparenta felicidad en redes, pero insistió en que su mejor medicina está en la mente.

Más adelante, Natalia detalló que inició terapia psicológica tras entrar en una etapa de profunda tristeza y que el especialista le explicó con realismo la naturaleza de los dolores crónicos. “Obviamente el psicólogo no me desahució como les digo… fue súper realista y me habló con la realidad. Ya empecé terapia, ustedes lo saben. Voy a cogerlo como un estilo de vida, algo necesario y obligatorio para mi cuerpo, para mi condición”, detalló la empresaria, quien también reveló que no solamente presenta dolor crónico en la columna y la médula producto del incidente pasado, sino que a eso se sumaron malestares en los tendones y otras zonas de su cuerpo.

Sin embargo, lejos de desanimarse, ‘La Segura’ continuó hablando con optimismo de su fe y su intención de volver a otra versión suya. “Antes yo me agarraba con Dios… ahora no. Ha sido un proceso súper fuerte en estos días. Mi propósito principal va a ser volver a mí, volver a esa Segura que había aceptado su condición, que había abrazado, amado y que ve la vida de una forma positiva”, admitió.

La influencer de 33 años aseguró que continuará con terapias físicas y alternativas como yoga y bioenergéticas, convencida de que la mente y las emociones son clave para enfrentar el dolor. “Me voy a concentrar en el ser. Quiero tratar de volver a mí, de estar bien y de llevar esta situación de la mejor manera, y que sea como Dios quiera porque al final la última palabra la tiene él”, sentenció.