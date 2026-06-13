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Paolo Guerrero grita su amor por Ana Paula Consorte y confirma reconciliación tras superar crisis: "Enamorados..."

Con una romántica publicación en redes sociales, Paolo Guerrero puso fin a las dudas sobre su situación sentimental con Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen juntos. Foto: composición LR/difusión
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Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte dejaron en claro que su relación atraviesa un gran momento tras su separación. El delantero de Alianza Lima sorprendió a sus seguidores al dedicarle un romántico mensaje a la modelo brasileña durante su reciente viaje familiar a Estados Unidos, lo que terminó por confirmar que ambos retomaron su romance.

A través de sus historias de Instagram, el popular 'Depredador' compartió una fotografía junto a la exbailarina en un parque temático de Disney y acompañó la imagen con una cariñosa dedicatoria. “Feliz Día de los Enamorados, mi amor”, escribió el futbolista, con lo que evidenció que la crisis sentimental que atravesaron meses atrás quedó en el pasado.

Paolo Guerrero

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Foto: Instagram

PUEDES VER: Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte reaparecen con apasionado beso tras anunciar su ruptura meses atrás

lr.pe

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte disfrutan de una nueva etapa juntos

Tras superar un periodo de distanciamiento, el futbolista y la madre de sus dos hijos vuelven a mostrarse unidos y a disfrutar de momentos familiares. La pareja no ha dudado en compartir algunas imágenes de sus actividades en Estados Unidos, donde se les ve felices y cómplices durante su visita a Disney.

La publicación del exseleccionado no fue el único gesto que llamó la atención. La modelo brasileña también utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a ver un video en su canal de YouTube, en el que muestra cómo acompañó al 'Depredador' durante el encuentro ante Los Chankas, en el Estadio Alejandro Villanueva. En las imágenes se observa a la pareja reencontrándose en el campo de juego tras la victoria blanquiazul por 3-0.

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Uno de los momentos más comentados del video es el beso que ambos protagonizan luego del partido, una escena que reforzó las versiones sobre la reconciliación. Asimismo, la modelo brasileña aparece compartiendo con Doña Peta, madre del futbolista, quien también asistió al encuentro deportivo.

Cabe recordar que en marzo de este año la propia Ana Paula Consorte confirmó su separación de Paolo Guerrero durante una entrevista para un programa de espectáculos. En aquella ocasión explicó que ambos habían decidido seguir caminos distintos, aunque mantendrían una relación cordial por el bienestar de sus dos hijos en común. Ahora, con el romántico mensaje publicado por el capitán histórico de la selección peruana, la pareja deja claro que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

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