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Magaly Medina cuestiona nuevo programa de Edson Dávila en América TV: "Todavía no le ha ganado nada a nadie”

La conductora de ATV puso en duda la decisión del canal 4 de otorgarle al popular ‘Giselo’ el horario estelar de los sábados, espacio que durante años estuvo liderado por Gisela Valcárcel.

Magaly Medina se mostró crítica con el próximo estreno de ‘Edson Pa' Qué Más’.
Magaly Medina se mostró crítica con el próximo estreno de ‘Edson Pa' Qué Más’.
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Magaly Medina no ocultó su posición sobre el próximo estreno de ‘Edson Pa’ Qué Mas’, programa que será conducido por Edson Dávila, y la decisión de América TV de colocar el nuevo formato en horario estelar.

En la reciente emisión de Magaly TV, la firme, la conductora no dudó en cuestionar que el popular 'Giselo' asuma un espacio tan importante dentro de la programación del canal pese a que, para ella, todavía no cuenta con la experiencia suficiente para conducir un programa en horario estelar. Como se recuerda, dicha franja estuvo liderada durante varios años por Gisela Valcárcel cuando aún formaba parte del canal 4.

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Magaly Medina cuestiona nuevo programa de Edson Dávila en América

La ‘urraca’ dedicó varios minutos de su programa a comentar el próximo debut de Edson Dávila como conductor de un programa propio. Lejos de felicitarlo por esta nueva etapa, Medina consideró que el presentador aún no ha construido una trayectoria suficiente para asumir un espacio de gran exposición dentro de la televisión abierta.

“No sabemos cómo América Televisión presentaría en el estelar de estelares nada menos que a alguien que siempre copió un personaje, todavía no le ha ganado nada a nadie, que puede tener talento para el chiste y la broma, pero que aún no ha desarrollado una capacidad de celebrity. […] Yo pensé que era un mal chiste de América, pero ahora estoy convencida de que sí, este programa existirá”, expresó.

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Asimismo, Magaly cuestionó que el canal haya decidido apostar por el presentador de América Hoy para ocupar el horario nocturno que durante varios años estuvo encabezado por la popular ‘Señito’.

“Seguramente por la cercanía con la rubia (Gisela) Giselo se creyó que podía llenar los zapatos de su exjefa de un programa estelar. Yo creo que a ti te pueden ofrecer el cielo y la luna, pero uno tiene que ser lo suficientemente maduro, estable y tener los pies sobre la tierra porque esos zapatos le van a quedar grandes. […] Yo no sé a quién se le habrá ocurrido la idea, o simplemente querrán tirar la plata solo para fastidiar a Gisela”, agregó.

‘Edson Pa' Qué Más’ dará el salto de YouTube a la televisión abierta

La polémica surgió luego de que América TV anunciara por todo lo alto el estreno de ‘Edson Pa' Qué Más’, espacio que será conducido por Edson Dávila y que marcará una nueva etapa en la carrera televisiva del popular ‘Giselo’. El programa, que nació como un pódcast digital, llegará ahora a la señal abierta y buscará conquistar al público en el horario estelar de los sábados.

El conductor se mostró emocionado con esta oportunidad y aseguró que recibió la propuesta con sorpresa. El nuevo formato marcará su debut al frente de un programa propio en una de las franjas más competitivas de la televisión peruana.

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