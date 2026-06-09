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Roban a trabajador de Magaly Medina y ofrecen recompensa para capturar a los presuntos delincuentes: "Si alguien los conoce..."

Tras la difusión de imágenes de los presuntos delincuentes, el equipo de Magaly Medina pidió ayuda para identificarlos.

Reporteros de Magaly Medina ayudaron a su compañero tras sufrir robo. Foto: composición LR/Instagram
Reporteros de Magaly Medina ayudaron a su compañero tras sufrir robo. Foto: composición LR/Instagram
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Francisco Monteagudo Vega, trabajador de ‘Magaly TV, la firme’ y encargado del diseño de las gráficas del programa, fue víctima del robo de su laptop mientras almorzaba en un restaurante. El hecho fue denunciado públicamente por los reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez, quienes compartieron imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a identificar a los presuntos responsables.

‘Los Urracos’ mostraron su indignación por lo ocurrido y aseguraron que tres personas habrían participado en el delito. En su publicación, explicaron que un hombre se llevó la laptop mientras dos mujeres permanecían cerca para evitar sospechas. “Si alguien los reconoce y puede brindar datos de alguno de estos tres delincuentes me escriben. Pagaremos recompensa”, señalaron.

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Cámaras captaron el momento en que se llevaron la laptop del diseñador

Según las imágenes difundidas, el robo ocurrió mientras Francisco Monteagudo se encontraba almorzando. En el video se observa cómo un sujeto toma la mochila donde estaba guardada la laptop del trabajador de ‘Magaly TV, la firme’ y se retira del lugar sin ser advertido por la víctima.

Los reporteros sostuvieron que el hombre no actuó solo, ya que detrás de él permanecían dos mujeres que, presuntamente, cumplían la función de vigilar el entorno y alertar ante cualquier inconveniente. “El día de ayer mi compañero encargado de las gráficas del programa fue víctima de estos tres delincuentes. El tipo se lleva su herramienta de trabajo (laptop) mientras él almorzaba, mientras las dos mujeres atrás cubren al sujeto”, indicaron.

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Hasta el momento, los presuntos responsables no han sido identificados ni capturados. Por ello, el trabajador de Magaly Medina y sus compañeros decidieron ofrecer una recompensa a cualquier persona que aporte información para ubicarlos.

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