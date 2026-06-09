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Magaly Medina rompe su silencio sobre el rendimiento de María Pía Copello en el streaming y critica que dejara la televisión: "Mal aconsejada"

En medio de los comentarios que ha recibido María Pía Copello por su desempeño en el streaming, su amiga, la periodista Magaly Medina, aseguró que dejó la televisión cuando estaba en su mejor momento.

Magaly Medina se sinceró sobre María Pía Copello en una entrevista para su propio podcast.
Magaly Medina se sinceró sobre María Pía Copello en una entrevista para su propio podcast. | Foto: composición LR/YouTube
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Magaly Medina se pronunció sobre el rendimiento de María Pía Copello al frente de su canal de YouTube +QTV Network. En una entrevista con Yaco Eskenazi y ‘Loco’ Wagner para su podcast, la conductora señaló que su amiga es una figura de la televisión y no del streaming, y aseguró que tomó una mala decisión al dejar la pantalla chica en el mejor momento de su carrera para apostar por un nuevo formato.

El tema surgió cuando Wagner mencionó a Copello como ejemplo de los retos que implica pasar de la televisión tradicional a las plataformas digitales, un cambio que en muchos casos no alcanza el éxito esperado.

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Magaly Medina asegura que asesoraron mal a su amiga María Pía Copello

Durante la charla, ‘Loco’ Wagner recordó el paso de María Pía Copello al mundo digital y comentó: “Mira la pobre María Pía, ¿no? Que empezó a lo grande. Es verdad. O sea, con todo cariño y con todo respeto”. Su compañero Yaco Eskenazi intervino para precisar que se trataba de propuestas distintas y con objetivos diferentes.

Ante esas observaciones, la popular ‘Urraca’ defendió la iniciativa de su amiga, aunque reconoció que el entorno virtual funciona de manera diferente. “De pronto pensó que esa era la manera: hacerlo más profesionalmente. Pero el mundo del streaming funciona bajo otros códigos”, señaló.

Fue en ese momento cuando la conductora de espectáculos sugirió que Copello no habría recibido la orientación adecuada y subrayó que su fortaleza estaba en la televisión. “Yo creo que mal aconsejada porque ella es una mujer de televisión, no de streaming, y mal aconsejada por la gente que la asesora”, agregó.

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“Tiene que encontrar su manera”: Magaly Medina sobre el futuro de María Pía Copello en el streaming

Posteriormente, Yaco Eskenazi y Wagner resaltaron la importancia de construir una comunidad y mostrarse auténtico para conectar con la audiencia digital. Wagner destacó la naturalidad de Medina: “Lo que le gusta a la gente que consume a Magaly, y que además la siguen, lo que valoran es tu naturalidad, tu frontalidad”. Eskenazi complementó poniendo como ejemplo a su propio compañero: “Ser lo más natural posible. La pose, el ser correcto siempre, no funciona, por eso siempre funciona tanto este tipo: porque no tiene nada de correcto”.

En respuesta, Wagner insinuó que Copello no lograba adaptarse al formato digital. Eskenazi, sin dar un juicio definitivo, planteó que la propuesta de la empresaria podía resultar demasiado rígida. “Yo no sé si no funciona, pero de repente no funciona porque es muy estructurado”, afirmó.

Finalmente, Medina expresó confianza en que su amiga encontrará la fórmula adecuada para destacar en el streaming, tal como lo hizo en televisión antes de dejar ‘Mande quien mande’. “Yo creo que ella tiene que encontrar su manera porque ella encontró su manera en la tele. Yo pienso que en su mejor momento ella renuncia a ‘MQM’, había encontrado una personalidad televisiva”, concluyó.

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