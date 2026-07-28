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Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
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Política

Keiko Fujimori reacciona con disgusto al retiro de la oposición durante su discurso de toma de mando

Congresistas de bancadas opositoras al fujimorismo mostraron fotografías de fallecidos en protestas y se retiraron del hemiciclo antes de que la mandataria inicie su discurso.

Reaccion de la mandataria electa al retiro de la oposición | Foto: captura.
Reaccion de la mandataria electa al retiro de la oposición | Foto: captura.
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Keiko Fujimori, presidenta electa, fue captada reaccionando con disgusto al retiro de la oposición en el momento en que iniciaba su discurso de toma de mando. Parlamentarios de bancadas opositoras al fujimorismo mostraron fotos de fallecidos en protestas y se retiraron del hemiciclo.

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Algunos de los parlamentarios que fueron captados enseñando las fotografías de los fallecidos en protestas fueron Ruth Luque e Indira Huilca, senadora y diputada de Ahora Nación.

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En respuesta, los congresistas fujimoristas decidieron arengar y responder con aplausos al inicio del discurso de Fujimori. Los jefes de estado extranjeros invitados para participar de esta toma de mando también su unieron al apoyo del oficialismo.

Pese a que en Renovación Popular habían afirmado que no serán parte del oficialismo. Norma Yarrow y los congresistas de la bancada celeste fueron captados aplaudiendo a Keiko Fujimori junto a la bancada fujimorista y los funcionarios invitados.

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