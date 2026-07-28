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Avenida Abancay cerrada por 28 de julio: conoce los desvíos y rutas alternas en el Centro Histórico por Fiestas Patrias

El tránsito se ve modificado en varios sectores del centro de la capital. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar en cuenta el plan especial con desvíos para evitar demoras en su traslado.

Imagen referencial del cierre de la avenida Abancay
Imagen referencial del cierre de la avenida Abancay | Foto: La República / Antonio Melgarejo
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Las restricciones en el Centro de Lima ya se aplican desde este 28 de julio con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias. El tránsito ha sido modificado en varios sectores, incluyendo a la avenida Abancay, una de las vías más concurridas de la capital para garantizar el desarrollo de los actos conmemorativos por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Como parte de estos cambios, las autoridades anunciaron un plan especial con desvíos y rutas alternas que se extenderá hasta el 29 de julio y recomendaron a los conductores del transporte público y privado planificar sus desplazamientos y seguir las recomendaciones para evitar demoras en su traslado.

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Restricciones y vías alternas en el Centro Histórico por el 28 de julio

Según las autoridades, la restricción comprende el cuadrante entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, además de la avenida Abancay. El perímetro del Palacio Legislativo también permanece cerrado desde las 00.00 horas del 28 de julio debido a la ceremonia del Te Deum y demás actos protocolares.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que los vehículos podrán desplazarse principalmente por las siguientes vías alternas:

  • Avenida Alfonso Ugarte
  • Avenida Nicolás de Piérola
  • Avenida Grau
  • Jirón Huánuco
  • Jirón La Libertad

Desvíos por Gran Desfile Cívico Militar del 29 de julio

A raíz de esta jornada cívica, el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil. Las rutas alternas para el tránsito vehicular son las siguientes:

  • Avenida Alfonso Ugarte
  • Avenida Tingo María
  • Avenida Sucre
  • Avenida Salaverry
  • Avenida del Ejército
  • Avenida José Faustino Sánchez Carrión

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