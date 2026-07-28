Imagen referencial del cierre de la avenida Abancay | Foto: La República / Antonio Melgarejo

Imagen referencial del cierre de la avenida Abancay | Foto: La República / Antonio Melgarejo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las restricciones en el Centro de Lima ya se aplican desde este 28 de julio con motivo de las actividades oficiales por Fiestas Patrias. El tránsito ha sido modificado en varios sectores, incluyendo a la avenida Abancay, una de las vías más concurridas de la capital para garantizar el desarrollo de los actos conmemorativos por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Como parte de estos cambios, las autoridades anunciaron un plan especial con desvíos y rutas alternas que se extenderá hasta el 29 de julio y recomendaron a los conductores del transporte público y privado planificar sus desplazamientos y seguir las recomendaciones para evitar demoras en su traslado.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Restricciones y vías alternas en el Centro Histórico por el 28 de julio

Según las autoridades, la restricción comprende el cuadrante entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, además de la avenida Abancay. El perímetro del Palacio Legislativo también permanece cerrado desde las 00.00 horas del 28 de julio debido a la ceremonia del Te Deum y demás actos protocolares.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó que los vehículos podrán desplazarse principalmente por las siguientes vías alternas:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Nicolás de Piérola

Avenida Grau

Jirón Huánuco

Jirón La Libertad

Desvíos por Gran Desfile Cívico Militar del 29 de julio

A raíz de esta jornada cívica, el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil. Las rutas alternas para el tránsito vehicular son las siguientes:

Avenida Alfonso Ugarte

Avenida Tingo María

Avenida Sucre

Avenida Salaverry

Avenida del Ejército

Avenida José Faustino Sánchez Carrión

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.