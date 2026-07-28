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Papa León XIV estuvo presente de forma simbólica en la Misa y Te Deum 2026 con un busto en la Catedral de Lima

El busto, considerado la primera escultura dedicada al papa peruano, fue modelado en arcilla para captar con precisión sus rasgos faciales y se develó el 29 de junio de 2025.

El busto del papa León XIV acompañó de manera simbólica la Misa Solemne y Te Deum por Fiestas Patrias 2026, realizada en la Catedral de Lima.
El busto del papa León XIV acompañó de manera simbólica la Misa Solemne y Te Deum por Fiestas Patrias 2026, realizada en la Catedral de Lima. | Foto: composición LR
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La celebración de la Misa Solemne y Te Deum por Fiestas Patrias 2026, realizada en la Catedral de Lima, contó con un homenaje especial al papa León XIV. Un busto del primer pontífice de nacionalidad peruana fue colocado como parte de la ceremonia religiosa, acompañando este tradicional acto que reunió a autoridades del Estado, representantes de la Iglesia y diversas instituciones del país.

La imagen del Santo Padre tuvo una presencia simbólica durante la liturgia, en el marco de las actividades oficiales por el aniversario patrio. El reconocimiento también recordó el estrecho vínculo que mantiene León XIV con el Perú, nación donde desarrolló gran parte de su labor misionera antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

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Busto del papa León XIV fue elaborado por el escultor peruano Raúl Efraín Franco Ochoa

El busto que acompañó la ceremonia fue realizado por el escultor peruano Raúl Efraín Franco Ochoa, quien comenzó a trabajar en la obra el 8 de mayo, fecha en que León XIV fue presentado desde el balcón de la Basílica de San Pedro tras ser elegido como el pontífice número 267 de la Iglesia católica. La pieza es considerada la primera escultura creada en homenaje al Santo Padre.

Para desarrollar el proyecto, el artista recopiló fotografías de alta resolución y videos de las primeras apariciones públicas del Papa con el fin de estudiar sus facciones desde distintos ángulos. La escultura fue modelada inicialmente en arcilla para lograr mayor precisión en los rasgos faciales y, una vez concluida, fue presentada oficialmente el 29 de junio de 2025 durante las celebraciones por el Día del Papa. La ceremonia de develación estuvo encabezada por el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio en la Catedral de Lima.

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El busto, realizado por el escultor peruano Raúl Efraín Franco Ochoa, fue creado tras un minucioso proceso de investigación y modelado en arcilla para captar la esencia del Papa.

El busto, realizado por el escultor peruano Raúl Efraín Franco Ochoa, fue creado tras un minucioso proceso de investigación y modelado en arcilla para captar la esencia del Papa.

El recorrido pastoral de León XIV en el Perú fortaleció su vínculo con el país

La presencia del busto durante la Misa y Te Deum también evocó la trayectoria que Robert Francis Prevost Martínez desarrolló en el Perú antes de asumir responsabilidades de alcance mundial dentro de la Iglesia. Su trabajo pastoral en distintas regiones del país consolidó una relación cercana con las comunidades que acompañó durante varios años.

León XIV llegó al Perú en 1985, tres años después de su ordenación sacerdotal en Roma. A lo largo de su misión desempeñó funciones en ciudades como Chulucanas, Trujillo, Iquitos y Apurímac, donde participó en iniciativas pastorales, sociales y religiosas, además de contribuir a la creación de nuevas parroquias. Esa experiencia marcó una etapa importante de su ministerio y forma parte del vínculo que mantiene con el país, reflejado también en su nacionalidad peruana.

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