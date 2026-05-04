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Hugo García sorprende a Isabella Ladera con anillo en medio de su avanzado embarazo: "Estamos cumpliendo un año"

¿Le pidió matrimonio? La influencer venezolana reveló el romántico gesto de Hugo García, quien le entregó un anillo a poco de dar a luz.

Hugo García regaló anillo a Isabella Ladera. Foto: composición LR/Instagram
Hugo García regaló anillo a Isabella Ladera. Foto: composición LR/Instagram
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Hugo García atraviesa una de las etapas más especiales de su vida junto con Isabella Ladera, quien se encuentra en la recta final de su embarazo. La pareja, que espera a su primer hijo, causó revuelo en redes sociales luego de que la influencer confesó el gesto romántico que tuvo el exchico reality al sorprenderla con un anillo en una fecha significativa para ambos.

A través de sus historias de Instagram, la modelo venezolana compartió su emoción y explicó el significado del detalle. “Hermanas, mi niño me puso un anillo porque estamos cumpliendo un año de conocernos y por el día de la mami adelantado”, escribió. También compartió una imagen en la que se aprecia su avanzado estado de gestación y el aro que luce en su mano.

Hugo García

Isabella Ladera compartió su felicidad por el regalo de Hugo García. Foto: Instagram

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Hugo García da importante paso y sorprende a Isabella Ladera con anillo

El gesto de Hugo García no solo marca la celebración de su primer año juntos, sino que también refleja una muestra de cariño en una etapa clave, ya que Isabella Ladera supera los siete meses de embarazo. En los últimos meses, la relación se ha fortalecido, incluso pese a que el exchico reality se ausentó temporalmente de Estados Unidos —donde reside con su pareja— para participar en una competencia deportiva Ironman en Lima.

Además, Isabella también ha demostrado su afecto hacia el exintegrante de 'Esto es guerra', organizándole una fiesta sorpresa por su cumpleaños número 33 con temática de Fórmula 1, en la que estuvieron presentes amigos cercanos y su hija. “Quería que te sintieras como un niño ya que estás a punto de ser papá. Para muchos no tendrá sentido verte vestido de piloto de avión en una fiesta de F1, lo cual nos hace demasiado sentido a nosotros”, se lee en el mensaje.

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“Te conocí en un evento de una de tus actividades favoritas y qué mejor manera de honrarte otro añito de vida. Te amamos mucho. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, escribió la empresaria en la publicación, que acompañó con imágenes de la celebración.

Isabella Ladera

Isabella Ladea luce anillo. Foto: Instagram

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