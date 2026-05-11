La pareja se mostró más enamorada que nunca a semanas de convertirse en padres. Foto: Composición LR

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En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, Hugo García sorprendió a Isabella Ladera con una romántica dedicatoria que no pasó desapercibida en redes sociales. El exchico reality utilizó su cuenta de Instagram para compartir una emotiva publicación dedicada a la influencer venezolana, quien actualmente se encuentra en la etapa final de su embarazo.

A través de un carrusel de fotografías, el modelo mostró inéditas imágenes junto a Isabella Ladera en distintos momentos de su relación, incluyendo parte del proceso de gestación que vienen viviendo como pareja a la espera de su primer hijo juntos.

Publicación de Hugo García a Isabella Ladera. Foto: Instagram

Hugo García emociona con romántico mensaje a Isabella Ladera

Hugo García aprovechó la fecha especial para expresarle públicamente todo su amor a la influencer venezolana, con quien recientemente celebró su primer año de conocerse y aprovechó la ocasión para regalarle un aro.

“Gracias por darme una razón más grande que la vida misma. Feliz día de la madre. Te amo Isabella Ladera”, escribió el exchico reality en la descripción de su post.

El romántico mensaje rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la relación que ambos mantienen desde hace varios meses. Sin embargo, quien también reaccionó fue la propia Isabella Ladera, quien respondió emocionada en los comentarios.

“Ay, qué bendición tú. Ustedes son mi todo. Te amo Hugo”, comentó la influencer.

Isabella Ladera presume detalle que recibió de Hugo García

Por su parte, Isabella Ladera también utilizó sus redes sociales para presumir el romántico detalle que recibió por parte de Hugo García durante el Día de la Madre.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió imágenes sosteniendo un ramo de rosas mientras descansaba sobre una cama y lucía su avanzado estado de embarazo.

“Qué rico es el amor”, escribió la venezolana junto a la publicación.

Además, Isabella reposteo la dedicatoria que le hizo su pareja y volvió a mostrarse más enamorada que nunca a pocas semanas de convertirse en madre junto al ex integrante de Esto es Guerra.