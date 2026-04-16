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Exestrella de ‘Esto es guerra’ conmueve al confesar que vive con una enfermedad sin cura

El chico reality viene triunfando en el extranjero y se animó a hablar sobre su condición debido a los comentarios que recibía de otros participantes sobre su aspecto físico.  

El europeo se enteró de su condición cuando su madre le contó que tenía cáncer. Foto: Composición LR/Instagram.
El europeo se enteró de su condición cuando su madre le contó que tenía cáncer. Foto: Composición LR/Instagram.

'Esto es guerra' ha sido la plataforma que impulsó a muchos de sus integrantes a dar el salto a programas propios o ganar más popularidad en redes sociales. Sin embargo, son muy pocos los que logran emigrar al extranjero y continuar destacando en su rubro.

Ese es el caso del modelo español Fabio Agostini, de 36 años, quien actualmente se ha convertido en una de las figuras del reality de convivencia 'Gran Hermano' de Argentina, tras un intercambio con 'La casa de los famosos' de México.

Fue precisamente durante su paso por ese reality cuando sorprendió al confesar que padece una enfermedad sin cura definitiva, situación que generó preocupación entre sus seguidores.

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¿Qué enfermedad sin cura enfrenta Fabio Agostini?

Fabio Agostini contó que padece de psoriasis, una enfermedad autoinmune sin cura que afecta directamente la piel, provocando sarpullidos con manchas rojas y escamosas que generan gran intensa comezón o incluso dolor. Esta condición puede aparecer en los codos, cuero cabelludo, las piernas y hasta en las articulaciones.

La revelación sobre su estado de salud la hizo días atrás durante la transmisión 24/7 de 'La casa de los famosos', luego de recibir burlas por parte de la participante Laura Zapata sobre el aspecto de su piel, quien llegó a llamarlo “seboso”.

“Te recuerdo que yo tengo psoriasis en la piel, ¿Y sabes por qué me sale la psoriasis? Cuando me da nervio. ¿Y sabes por qué me salió psoriasis en toda la pierna? Porque a mi mamá le detectaron cáncer”, señaló molesto el exintegrante de 'Esto es guerra'. Incluso intentó mostrar su pierna afectada, pero el reality cortó la señal y cambió de cámara de inmediato.

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Fabio Agostini descubrió su enfermedad tras enterarse de que su mamá tiene cáncer

Durante otra parte de su mensaje, Fabio Agostini explicó que tomó conocimiento de su enfermedad luego de que su madre le revelara que había sido diagnosticada con cáncer. La noticia le generó una fuerte carga emocional y nerviosismo, lo que coincidió con la aparición de la psoriasis en su cuerpo.

“Tengo psoriasis y eso me salió después de que a mi madre le diagnosticaron cáncer hace tres meses y que, por cierto, ya está bien. Te mando un beso, mamá”, declaró el chico reality en 'La casa de los famosos'.

Cabe recordar que el influencer español permaneció en 'Esto es guerra' hasta julio de 2025, cuando fue eliminado por su propio equipo. Desde entonces, empezó a destacar notablemente en realitys internacionales por su físico y personalidad, consolidándose como una figura cada vez más conocida en Latinoamérica.

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