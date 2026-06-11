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Edwin Sierra revela que le han propuesto ingresar a la política, pero indica que no es lo suyo: “Tendría que ser un mentiroso profesional”

Con 16 años en la cima de la radio, Edwin Sierra destaca la importancia del respaldo del público y descarta incursionar en la política, enfocado en su faceta artística y como padre.

Edwin Sierra asegura que le propusieron ser congresista. Foto: Sandy Carrión/La República
Edwin Sierra asegura que le propusieron ser congresista. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República
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¡Como pez en el agua! El locutor y actor cómico Edwin Sierra festejará a lo grande los 16 años de 'Qumbias y risas', programa que le ha traído muchas satisfacciones, no solo por compartir con artistas nacionales e internacionales, sino también por el respaldo del público, ya que el espacio radial es el número uno a nivel nacional.

La gran celebración se realizará este sábado 13 de junio en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. Edwin Sierra y Óscar del Río estarán acompañados de grandes artistas nacionales como La Bella Luz, Dina Páucar, Armonía 10 de Walther Lozada y La Única Tropical.

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Edwin Sierra y el desafío de mantener un programa en la cima

Antes de la fiesta por el aniversario de 'Qumbias y risas', Edwin Sierra ofreció una entrevista a La República, donde habló del desafío de mantener un programa radial en la cima, de su faceta como padre y de las veces que le han propuesto ingresar a la política.

“Estoy feliz, contento y agradecido con el público que nos ha recibido con mucho cariño. Ya somos parte de las familias porque en 16 años hemos entrado en todos los niveles. Estamos en los micros, en los taxis, en los mercados. En todos los lugares está ‘Qumbias y risas’. Y ese es un reto. Pareciera fácil, pero es difícil, más aún en el horario”, comentó Edwin Sierra, quien tiene que madrugar para alistarse e ir a la radio.

A pesar de los sacrificios, Sierra indica que todo lo hace por el respaldo del público. “El rating nos favorece tremendamente, gracias a Dios. Creo que hacemos lo que la gente quiere. En un horario muy complicado, donde la gente ya está cansada de escuchar la misma noticia, lo duro que nos toca vivir todos los días en el Perú, más los problemas personales que cada uno tiene. Entonces, tener un programa de radio que te haga bromas, chistes, entrevistas divertidas, te saca un poquito de ese cuadro que tenemos”, dijo.

Edwin Sierra celebra los 16 años de su programa ‘Qumbias y risas’ con una gran fiesta el sábado 13 de junio en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho.

Edwin Sierra celebra los 16 años de su programa ‘Qumbias y risas’ con una gran fiesta el sábado 13 de junio en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho.

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Edwin Sierra le dice no a la política

Si bien el corte de 'Qumbias y risas' es cómico, Edwin Sierra dice que a veces su programa habla de temas densos como la realidad nacional. Sin embargo, él no tiene ninguna intención de tener un cargo político. “Hablamos de todo un poquito, incluso en tiempos políticos, que a veces la cosa se pone candente. Pero la gente es respetuosa, porque también nosotros somos respetuosos”.

Asimismo, Edwin Sierra aconseja a los peruanos no caer en la polarización a raíz de las recientes elecciones para elegir al futuro presidente del Perú. “Yo les digo: ‘ya no se peleen por gusto. Peléense por sus hijos, para que sus hijos salgan adelante, sean buenas personas y estudien. Al final, los políticos simplemente hacen lo suyo, sus negocios y se olvidan de nosotros’”.

Por otro lado, el locutor radial confesó que en más de una ocasión le han propuesto ingresar a la política. “Siempre me proponen. Hace poco querían que yo me lance para congresista. ¿Por qué no acepté? No, no es lo mío, no me veo como político. Tendría que ser mentiroso profesional. No podría mentir profesionalmente. Así que no sería yo, no es mi onda. Lo mío es el arte, lo mío es hacer reír, lo mío es hacer películas, teatro y shows”, acotó.

Edwin Sierra y su faceta como padre

Edwin Sierra es padre de un jovencito y de una niña y asegura que disfruta mucho compartir tiempo con ellos, ya que él no tuvo esa dicha. “La paternidad siempre te cambia la vida y te enternece sobre todo. Más aún a mí que yo perdí a mi padre cuando yo tenía 6 años. No tuve cerca un papá que me guiara, un papá que me dijera ‘haz aquello o haz lo otro’. No tuve un papá que fuera al colegio y dijera, ‘Oye, este es mi hijo y quién se mete con él’. No había, yo tenía que buscar un amigo, un tío, alguien que fuera a defenderme. Porque en la escuela los chicos son bravos y si no tienes un varón que te saque pecho, es duro”, relata.

“Cuando me llega a mí la paternidad, te cambia, te enternece y te sobreprotege demasiado, aunque a veces también es mala la sobreprotección. Amo a mis hijos, los adoro, pero trato de guiarlos y enseñarles lo que la vida misma me ha enseñado a mí”, sostuvo Edwin Sierra, quien recalcó que apoyará los sueños de sus descendientes, así quieran o no entrar al mundo del arte o espectáculo.

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