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Pol Deportes hace llorar de emoción a su madre con un gran regalo por su cumpleaños: “Te lo mereces”

Pol Deportes sorprende a su madre con un regalo especial por su cumpleaños antes de cubrir el Mundial 2026 en México. 'No hay regalo que alcance para agradecer todo lo que una madre hace por sus hijos', dijo.


El joven narrador, Cliver Huamán, obsequió a su madre una lavadora como símbolo del sacrificio y esfuerzo que ha hecho por él. El emotivo gesto fue compartido en redes sociales.
El joven narrador, Cliver Huamán, obsequió a su madre una lavadora como símbolo del sacrificio y esfuerzo que ha hecho por él. El emotivo gesto fue compartido en redes sociales. | Fotos: Instagram
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Pol Deportes sigue cumpliendo sus sueños y los de su familia. Antes de viajar a México para ser parte del equipo que cubrirá el Mundial 2026, el joven narrador decidió sorprender a su madre por su cumpleaños. Liliana Machuca (o Lía), progenitora del influencer de 16 años, no contuvo las lágrimas de emoción.

A través de sus redes sociales, Pol Deportes compartió un video de un gran momento familiar, en el que, además de celebrar el cumpleaños de su madre, aprovecharon para festejar a su padre y a su abuelo. 'Gracias por cada momento, cada consejo y cada sonrisa. Me voy con el corazón lleno y con más ganas que nunca de seguir luchando por mis sueños', expresó junto a una serie de fotos y videos de él disfrutando con sus seres queridos.

PUEDES VER: Pol Deportes entra al universo Marvel con 'Spider-Man: un nuevo día': joven narrador presentó el primer tráiler

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Pol Deportes sorprende a su madre

Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, le regaló una lavadora a su madre por su cumpleaños y también como muestra de agradecimiento por todo el esfuerzo y sacrificio que realizó por él a lo largo de los años. Asimismo, el joven destacó que ningún regalo es suficiente para agradecer todo lo que una madre hace por sus hijos, pero que este detalle fue entregado con mucho cariño y amor.

Los cibernautas aplaudieron su detalle y le desearon éxito en su viaje y cobertura mundialista, reconociendo su humildad y las raíces que lo acompañan.

Los cibernautas aplaudieron su detalle y le desearon éxito en su viaje y cobertura mundialista, reconociendo su humildad y las raíces que lo acompañan.

'No hay regalo que alcance para agradecer todo lo que una madre hace por sus hijos, pero hoy pude regalarle una lavadora con mucho cariño. Feliz cumpleaños, mamá', comentó el último martes 9 de junio.

El momento de este emotivo gesto por el cumpleaños de su madre fue compartido en redes sociales y los cibernautas no dudaron en aplaudir al joven por apoyar a su madre, ahora que la vida le sonríe. 'Todo lo mejor en este viaje y cobertura mundialista que será increíble aprovecha cada segundo siempre con esa humildad y agradecimiento a tus padres, hónralos siempre e ignora los comentarios mezquinos que son pocos afortunadamente, ya eres un embajador peruano en la copa del mundo', comentó el periodista Fernando Díaz.

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