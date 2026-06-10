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El martes 9 de junio todo fue amor y paz en 'La granja VIP Perú'. El día empezó con una sorpresa de Paul Michael para Pamela López por sus 40 años y, además, lograron que la producción les permitiera dormir juntos porque también celebraban su primer aniversario como pareja. Sin embargo, este miércoles 10 de junio protagonizaron una nueva pelea.

Todo inició cuando Paul Michael, el primer clasificado a la gran final de 'La granja VIP Perú', y Pamela López iniciaron las labores en los corrales. Sin embargo, el cantante se mostró fastidiado por algunas quejas de la aún esposa de Christian Cueva, como su dolor lumbar. Luego, Pamela buscó a Paul en el cuarto del capataz, donde terminó por cuestionarlo.

Mientras Paul estaba descansando, Pamela se acercó para hablar con él, pero él le recordó que no podía entrar al cuarto del capataz. "No puedes entrar", expresó el joven, a lo que ella respondió: "¿Es en serio lo que me estás diciendo? Te estás desorientando. Ubícate, Paul. No has ganado a nadie ni porque seas capataz".

Pamela López se queja de Paul con Mónica Torres

Ya más tranquila, Pamela López fue a la cocina y le contó lo que pasó a Mónica Torres, quien le aconsejó que debía pensar primero en ella. "Siento que se está desubicando porque ya está en la final. Me dijo ‘¿no puedes hacer esto?’. De ahí ya me sentí súper mal porque dije ‘No es que no pueda, sino que hoy hay competencia’. Bueno, ahí nos agarramos. Me dice: ‘Te apuesto que si no hay cámaras, no me dirías eso’. Me dice ‘es tu mente’ y juega con eso", relató.

"Yo sentí que quiere mostrar que él hace todo. Dice ‘siempre somos los últimos que nos quedamos’", manifestó López. La actriz le preguntó si Paul Michael quiere ganar el premio en lugar de Pamela. "Puede ser, porque lo estaba escuchando y si él gana, bienvenido sea", agregó la ahora influencer, quien indicó que ya no quiere llorar más.