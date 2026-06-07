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Pamela López se justifica tras acusaciones de agresión contra Paul Michael en ‘La granja VIP Perú’: “Tuve un ataque de ansiedad”

Pamela López indicó que su ansiedad ha aumentado por problemas con Christian Cueva. Reconoció que una discusión con Paul Michael se agravó, pero negó cualquier agresión.


Paul Michael respaldó a López, afirmando que solo fue una discusión de pareja. Ambos coincidieron en que no hubo maltrato.
Paul Michael respaldó a López, afirmando que solo fue una discusión de pareja. Ambos coincidieron en que no hubo maltrato. | Foto: captura Youtube
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Las peleas entre Pamela López y Paul Michael en 'La granja VIP Perú' no tienen cuándo acabar. Sin embargo, la pareja habría cruzado los límites al protagonizar un supuesto episodio de agresión física por parte de la aún esposa de Christian Cueva, la noche del viernes 5 de junio. Cuando Ethel Pozo, conductora del reality de convivencia, habló sobre el tema, el cantante y la influencer lo negaron todo.

Ethel Pozo se dirigió a Pamela López para recordarle que hay cámaras por todos lados de la casa hacienda y también hizo hincapié en que no está permitida la agresión física. A su turno, la expareja de Cueva manifestó que, desde que le dieron la noticia de que el futbolista le habría quitado la casa que tenían en Trujillo, ha estado con los nervios a flor de piel.

“Yo vengo teniendo ataques de ansiedad, he intentado salir a dormir afuera, no concilo bien el sueño. Las personas saben perfectamente que doy 1.000 vueltas y no puedo conciliar el sueño. Y lo que pasó ayer fue un una discusión con Paul tonta y se hizo un cúmulo de cosas. Pues nada, me desbordé”, declaró la noche del sábado 6 de junio.

PUEDES VER: Tía Lisura’ lanza contundente mensaje tras supuesta agresión de Pamela López a Paul Michael en ‘La granja VIP’: “No lo comparto, así sea mujer”

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Pamela López y Paul Michael explican qué pasó entre ellos

Cuando le dieron la palabra a Paul Michael, él aseguró que su pareja no ha estado bien desde que su hija mayor le dio una mala noticia. “Como ella lo dice, viene pasando por esos temas delicados. Ayer tuvimos una pequeña discusión como una pareja, gracias a Dios no llegó a mayores y si dije alguna palabra (agresión) que no es la correcta, fue porque me alteré. A veces uno no sabe cómo reacciona cuando recién se levanta”, dijo.

Cuando la hija de Gisela Valcárcel preguntó directamente si fue víctima de agresión, el cantante indicó que no hubo maltrato. “Uno a veces a la defensiva dice muchas cosas por como se levanta, pero quiero retirar la la palabra agresión que es muy fuerte, solo fueron sus nervios, y la manera como yo lo interpreté, que no fue la correcta. Fue solamente una discusión de pareja. Siempre uno tiene que ceder. Ahora estamos tranquilos”, añadió.

Asimismo, Pamela López recalcó que no hubo agresión y aseguró que, a veces, Paul no mide sus palabras. Además, sostuvo que, si le agarró el brazo, fue porque quería que él la escuchara. “Sí, estuve bastante intensa. Estuve con una crisis nerviosa. Lloraba, quería que me entienda lo que yo sentía”, concluyó.

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