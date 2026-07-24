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María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre definitivo de su canal de streaming '+QTV' la tarde de este viernes 24 de julio. La conductora, quien lanzó este proyecto en febrero de este año, compartió un conmovedor mensaje de despedida en el que agradeció el respaldo de los usuarios que la acompañaron desde el inicio de esta nueva etapa.

La noticia dejó en choque a muchos, sobre todo porque hace apenas unos días se había anunciado el ingreso de Ethel Pozo al programa principal del canal, 'Sin + que decir'. María Pía hizo oficial el fin de su proyecto a través de un video publicado en YouTube. "Hola, hoy tengo algo importante que decirles", expresó al inicio, en el que apareció sola frente a la mesa de conducción.

María Pía da conmovedor mensaje de despedida tras anunciar el fin de '+QTV'

María Pía compartió un video de casi tres minutos en el que hizo un balance de los cinco meses de vida de '+QTV', proyecto de YouTube que, desde su lanzamiento, estuvo en el centro de las críticas por parte de algunos programas y figuras del streaming.

"Llegamos a esta aventura haciendo ruido. Nos dijeron que traíamos fórmulas viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad. Y se burlaron de nosotros. Y es verdad, nos costó encontrar el rumbo. Pero de eso se trataba, de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar. Cada crítica nos hizo buscar qué queríamos ser", expresó muy serena la exanimadora infantil.

Hacia el final del video, la conductora confirmó que el canal dejará de transmitir tras cinco meses al aire y explicó la razón. Además, aprovechó también el momento para despedirse del público que los acompañó a diario.

"Y hoy cerramos esta etapa. Porque ya no queremos ser lo que los demás dicen que somos ni lo que nos exigía el molde. No es televisión, no es internet, es entretenimiento. Y eso es lo que queremos demostrar. Y hoy muere +QTV. Así que gracias de corazón a todos los que nos acompañaron en este proceso", finalizó.

María Pía destruye las críticas con un bate de béisbol

Tras concluir María Pía su mensaje de despedida, la transmisión tomó un giro inesperado. Luego de que el set quedara completamente a oscuras, se reprodujo un video en el que aparecía un televisor emitiendo algunas de las críticas que recibió ‘+QTV’ desde su lanzamiento, entre ellos comentarios de Carlos Orozco de ‘Ouke’; el Pelao de ‘Todo Good’; y Hugo Lezama de ‘Pitucos marrones’.

Acto seguido, la conductora ingresó a una habitación sosteniendo un bate de béisbol y, en una escena simbólica, destrozó por completo el televisor. Tras hacerlo, abandonó el lugar sin pronunciar una sola palabra.