Paul Michael y Pamela López protagonizan una intensa pelea en ‘La granja VIP Perú’ tras una fiesta. El joven acusa a la ex de Cueva de haberlo arañado y agredido. | Foto: captura Youtube

Paul Michael y Pamela López protagonizan una intensa pelea en ‘La granja VIP Perú’ tras una fiesta. El joven acusa a la ex de Cueva de haberlo arañado y agredido. | Foto: captura Youtube

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Pamela López y Paul Michael protagonizaron su enésima pelea en 'La granja VIP Perú', luego de disfrutar de una pequeña fiesta en el reality. Cuando aparentemente ya estaban durmiendo, el joven se despertó repentinamente, se levantó de la cama y le reclamó a la expareja de Cueva por supuestamente haberlo arañado y por haberle tirado un manazo.

La noche del último viernes 5 de junio, Paul Michael generó alarma entre los seguidores de 'La granja VIP Perú' al increpar a Pamela López por haberlo agredido físicamente. Asimismo, le dijo que no soportará más faltas de respeto.

Paul Michael enfrenta a Pamela López

Paul Michael y Pamela López se volvieron a pelear. Todo empezó cuando el cantante le dijo que quería dormir, mientras que ella insistía en hablar sobre qué pasará si uno de los dos termina eliminado de 'La granja VIP Perú' este sábado. Después de varios minutos de charla, él se quedó dormido, mientras que ella seguía llorando. Sin embargo, al sentir un arañón en el brazo, se levantó rápidamente.

“No puedo aguantar eso, de verdad, no puedo”, dijo Paul Michael mientras se ponía su short para irse a otro ambiente de la casa. En tanto, Pamela López le pedía que no se fuera. “No puedo permitir más faltas de respeto”, añadió el cantante mientras le mostraba su brazo izquierdo antes de irse de la habitación.

Debido a que él no le hizo caso y se quedó en el cuarto, Pamela López se levantó y lo siguió a la sala. Una vez más, Paul Michael le recriminó por haberlo golpeado, mientras que ella lloraba y le decía que no mintiera porque la estaba haciendo quedar mal ante el público. “Por favor, siéntate y vamos a conversar. Te estoy pidiendo por favor, no seas tan mala persona, te pido un gramo de gratitud por todo lo que he hecho por ti”, indicó ella. Finalmente, ambos volvieron a la habitación y la discusión continuó.