Mariella Zanetti compartió un emotivo video en TikTok donde aparece acompañando a su hija, Gamille Ode, durante uno de sus vuelos laborales como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea internacional. En las imágenes, la actriz cómica se muestra emocionada al ver a su hija desempeñando su trabajo. “Mándale saludos a tu abuelita. Ay, mi bebé”, se le escucha decir con ternura.

La exvedette detalló que decidió tomar el mismo vuelo en el que su hija estaba de turno rumbo al país vecino. “Uno de los viajes en que acompañé a mi hija a Brasil. Fuimos un par de días, la pasamos increíble y la tripulación súper amable”, escribió Zanetti en la publicación.

TE RECOMENDAMOS CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Mariella Zanetti acompaña a su hija a Brasil en su labor como tripulante de cabina

Según contó la actriz cómica, la joven de 22 años, hija del empresario Farid Ode, viajó como parte de sus funciones como tripulante. En el video compartido, se aprecia a Gamille Ode sonriendo y saludando a su madre mientras realiza sus labores en el avión.

Mariella Zanetti no es ajena a mostrar el orgullo que siente por su hija y su crecimiento profesional. En diversas ocasiones ha celebrado sus logros, desde su graduación en Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma hasta su incorporación como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea internacional.

Mensaje de Mariella Zanetti. Foto: TikTok

Mariella Zanetti responde a usuarios por nombrar a Farid Ode

A pesar del emotivo mensaje, la publicación también generó comentarios que incomodaron a Mariella Zanetti. Algunos usuarios destacaron el supuesto aporte de Farid Ode en los logros de su hija, lo que motivó una contundente respuesta por parte de la actriz.

"Muchas gracias a todos por el amor que siempre tienen a mi hija... no se cansen los amigos del 'donador' porque los bloqueo y los eliminó... ¡Un hijo no es solo para la foto!", expresó con firmeza la actriz.

La exconductora de televisión también respondió directamente a comentarios que felicitaban a Farid Ode por el éxito de su hija. “Ambos no”, escribió ante un usuario que señaló a ambos padres como responsables de la formación profesional de la joven.