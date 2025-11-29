HOYSuscripcion LR Focus

Mariella Zanetti se conmueve al acompañar a su hija Gamille Ode durante su trabajo en una aerolínea internacional

La actriz cómica Mariella Zanetti sorprendió al mostrar cómo acompañó a su hija Gamille Ode durante un vuelo, mientras la joven de 22 años desempeñaba su labor como tripulante de cabina.

Hija de Mariella Zanetti trabaja como tripulante de cabina. Foto: composición LR/difusión
Hija de Mariella Zanetti trabaja como tripulante de cabina. Foto: composición LR/difusión

Mariella Zanetti compartió un emotivo video en TikTok donde aparece acompañando a su hija, Gamille Ode, durante uno de sus vuelos laborales como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea internacional. En las imágenes, la actriz cómica se muestra emocionada al ver a su hija desempeñando su trabajo. “Mándale saludos a tu abuelita. Ay, mi bebé”, se le escucha decir con ternura.

La exvedette detalló que decidió tomar el mismo vuelo en el que su hija estaba de turno rumbo al país vecino. “Uno de los viajes en que acompañé a mi hija a Brasil. Fuimos un par de días, la pasamos increíble y la tripulación súper amable”, escribió Zanetti en la publicación.

Mariella Zanetti acompaña a su hija a Brasil en su labor como tripulante de cabina

Según contó la actriz cómica, la joven de 22 años, hija del empresario Farid Ode, viajó como parte de sus funciones como tripulante. En el video compartido, se aprecia a Gamille Ode sonriendo y saludando a su madre mientras realiza sus labores en el avión.

Mariella Zanetti no es ajena a mostrar el orgullo que siente por su hija y su crecimiento profesional. En diversas ocasiones ha celebrado sus logros, desde su graduación en Turismo, Hotelería y Gastronomía en la Universidad Ricardo Palma hasta su incorporación como tripulante de cabina en una reconocida aerolínea internacional.

Mensaje de Mariella Zanetti. Foto: TikTok

Mensaje de Mariella Zanetti. Foto: TikTok

Mariella Zanetti responde a usuarios por nombrar a Farid Ode

A pesar del emotivo mensaje, la publicación también generó comentarios que incomodaron a Mariella Zanetti. Algunos usuarios destacaron el supuesto aporte de Farid Ode en los logros de su hija, lo que motivó una contundente respuesta por parte de la actriz.

"Muchas gracias a todos por el amor que siempre tienen a mi hija... no se cansen los amigos del 'donador' porque los bloqueo y los eliminó... ¡Un hijo no es solo para la foto!", expresó con firmeza la actriz.

La exconductora de televisión también respondió directamente a comentarios que felicitaban a Farid Ode por el éxito de su hija. “Ambos no”, escribió ante un usuario que señaló a ambos padres como responsables de la formación profesional de la joven.

Mariella Zanetti destaca el sentido del humor de Guillermo Rossini: “Era muy caballero y correcto”

Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Periodista Ely Yutronic se convierte en madre por primera vez a los 38 años y comparte tierno mensaje: "Sanita y feliz"

Esposo de Laura Spoya habla por primera vez de su ruptura y confiesa qué tipo de relación llevan: “Es lo más importante para los niños”

Pati Lorena, exproductora de TV, responde sobre rumores de romance Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Yo trabajé en esa época"

Javier Masías genera polémica en redes sociales por quejarse de niños jugando en el parque y usuarios le responden: "Para eso son los espacios públicos"

Giovanna Valcárcel se defiende de una pareja que asegura haberle pagado $50 mil por un departamento que no recibieron

Natalia Salas anuncia que le extirparán ovarios y trompas tras descubrirse rastro residual del cáncer

