La relación entre Mariella Zanetti y su hija Gamille Ode ha vuelto a captar la atención pública tras la difusión de un sorpresivo video que revela el fuerte lazo emocional que las une. Luego de varios meses alejadas del foco mediático por un conflicto familiar que involucró al exesposo de la artista, Farid Ode, y a su actual pareja, Javier Blondet, madre e hija vuelven a ser noticia, esta vez por una muestra de afecto que ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

La exfigura cómica debutó recientemente como locutora en una emisora radial, marcando una nueva etapa profesional que fue celebrada por su primogénita, quien le envió un mensaje grabado desde el extranjero. En el clip, la hija de Mariella Zanetti, Gamille Ode, no solo felicita a su madre por su estreno en la radio, sino que también deja en claro que, pese a las polémicas pasadas, su vínculo permanece fuerte y lleno de admiración mutua.

El video que demuestra la verdadera relación entre Gamille Ode y Mariella Zanetti

Fue a través del nuevo programa radial de Mariella Zanetti que el público pudo conocer el emotivo gesto de Gamille Ode. En la grabación, la joven estudiante inicia diciendo: "Hola ma, estoy estudiando, pero sé que hoy fue tu primer día en tu programa de radio. Igual yo sé que lo hiciste muy bien porque tú naciste para eso." Sus palabras no solo dejaron ver el orgullo que siente por su madre, sino también que mantiene una comunicación constante con ella a pesar de la distancia.

Gamille, fruto de la relación entre Mariella Zanetti y el empresario Farid Ode, agregó que pronto escuchará el programa completo cuando regrese a Lima, asegurando: "Voy a ser la fan número uno escuchándolo y ya cuando llegue a Lima nos veremos." Esta manifestación pública de apoyo desmiente rumores de distanciamiento familiar que surgieron a raíz del conflicto entre la hija de la actriz cómica y el actual esposo de su madre, Javier Blondet.

Por su parte, Mariella Zanetti, emocionada por las palabras de su hija, respondió públicamente en la publicación: "Gracias mi vida Mille. La MegaMix 96.7, donde tocamos de todo." Su comentario no solo reflejó su agradecimiento, sino que también aprovechó para promocionar su nueva faceta en los medios radiales.