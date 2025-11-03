HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     
Espectáculos

Gamille Ode, hija mayor de Mariella Zanetti, se muestra orgullosa por importante logro laboral de su madre

Pese al fuerte escándalo que protagonizó con el esposo de su madre, la hija de Mariella Zanetti la sorprendió y dedicó un tierno video, dejando claro que su relación no se ha roto.

Mariella Zanetti y su hija demuestran que su relación está mejor que nunca. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Mariella Zanetti y su hija demuestran que su relación está mejor que nunca. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

La relación entre Mariella Zanetti y su hija Gamille Ode ha vuelto a captar la atención pública tras la difusión de un sorpresivo video que revela el fuerte lazo emocional que las une. Luego de varios meses alejadas del foco mediático por un conflicto familiar que involucró al exesposo de la artista, Farid Ode, y a su actual pareja, Javier Blondet, madre e hija vuelven a ser noticia, esta vez por una muestra de afecto que ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

La exfigura cómica debutó recientemente como locutora en una emisora radial, marcando una nueva etapa profesional que fue celebrada por su primogénita, quien le envió un mensaje grabado desde el extranjero. En el clip, la hija de Mariella Zanetti, Gamille Ode, no solo felicita a su madre por su estreno en la radio, sino que también deja en claro que, pese a las polémicas pasadas, su vínculo permanece fuerte y lleno de admiración mutua.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: 'No se sentía cómoda'

lr.pe

El video que demuestra la verdadera relación entre Gamille Ode y Mariella Zanetti

Fue a través del nuevo programa radial de Mariella Zanetti que el público pudo conocer el emotivo gesto de Gamille Ode. En la grabación, la joven estudiante inicia diciendo: "Hola ma, estoy estudiando, pero sé que hoy fue tu primer día en tu programa de radio. Igual yo sé que lo hiciste muy bien porque tú naciste para eso." Sus palabras no solo dejaron ver el orgullo que siente por su madre, sino también que mantiene una comunicación constante con ella a pesar de la distancia.

Gamille, fruto de la relación entre Mariella Zanetti y el empresario Farid Ode, agregó que pronto escuchará el programa completo cuando regrese a Lima, asegurando: "Voy a ser la fan número uno escuchándolo y ya cuando llegue a Lima nos veremos." Esta manifestación pública de apoyo desmiente rumores de distanciamiento familiar que surgieron a raíz del conflicto entre la hija de la actriz cómica y el actual esposo de su madre, Javier Blondet.

Por su parte, Mariella Zanetti, emocionada por las palabras de su hija, respondió públicamente en la publicación: "Gracias mi vida Mille. La MegaMix 96.7, donde tocamos de todo." Su comentario no solo reflejó su agradecimiento, sino que también aprovechó para promocionar su nueva faceta en los medios radiales.

Notas relacionadas
Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

LEER MÁS
Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

Mariella Zanetti responde con todo tras ser llamada ‘mala madre’ y lanza mensaje: "Esa niña es lo que es hoy, es gracias a mí"

LEER MÁS
Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

Mariella Zanetti cuenta que fue testigo de las agresiones de Leonard León a Karla Tarazona: "Hay videos"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

Papá de Daniela Darcourt habla por primera vez tras ruptura con Waldir Felipa y sorprende: "Como padre, a veces no sirve meterse"

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS
Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025