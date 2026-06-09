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Sebastián Lizarzaburu y su novia celebran la compra de su departamento: "En una semana viviremos aquí"

El Hombre roca y su novia compartieron su felicidad en redes sociales tras adquirir un departamento nuevo que acondicionarán desde cero.

Sebastián Lizarzaburu expone su felicidad junto con su novia. Foto: composición LR/Instagram
Sebastián Lizarzaburu expone su felicidad junto con su novia. Foto: composición LR/Instagram
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Sebastián Lizarzaburu, el popular Hombre roca, anunció junto a su novia, Adriana Odria López, la compra de un nuevo departamento, un importante logro que ambos decidieron compartir con sus seguidores a través de redes sociales. La pareja publicó un video en el que mostró por primera vez el inmueble y reveló que muy pronto comenzarán una nueva etapa en ese espacio.

La noticia emocionó a sus seguidores, quienes les hicieron llegar mensajes de felicitación. En la publicación, la comunicadora adelantó que ya cuentan los días para mudarse al lugar. "En una semana viviremos aquí. Sean parte de este nuevo proyecto de implementar nuestro nuevo depa desde cero", escribió la joven.

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Sebastián Lizarzaburu muestra el departamento que compartirá con Adriana Odria

A través de un video que publicó en redes sociales, Sebastián Lizarzaburu explicó que el departamento es completamente nuevo y que actualmente se encuentra vacío. Por ello, tanto él como su pareja han decidido documentar cada paso del proceso de implementación y decoración para que sus seguidores puedan acompañarlos durante esta experiencia.

“Nos hemos mudado a un departamento totalmente vacío, porque es nuevo y hemos decidido que esta vez vamos a documentar todo el proceso de implementación de todas las áreas, porque no hay nada”, comentó el exchico reality.

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Además de compartir su emoción por la compra del departamento, la pareja aprovechó para pedir recomendaciones a sus seguidores. Ambos señalaron que se encuentran en plena búsqueda de muebles y accesorios para acondicionar cada rincón de la vivienda.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la habitación destinada a la hija del exchico reality, fruto de su relación con Andrea San Martín. La pareja mostró algunas ideas que tiene para este ambiente, así como otros sectores del departamento que serán remodelados y personalizados.

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