Luego de unos días alejada de las redes sociales, Andrea San Martín decidió compartir con sus seguidores el motivo de su ausencia. La exchica reality y creadora de contenido digital reveló que su hija menor, fruto de su relación con Sebastián Lizarzaburu, enfrentó una delicada infección bacteriana que la dejó sin fuerzas y con episodios de fiebre extrema.

A través de sus historias de Instagram, San Martín explicó que fueron días de angustia, ya que la menor presentaba un cuadro tan grave que incluso llegó a delirar. La empresaria detalló que la niña fue llevada a una clínica, donde los médicos determinaron la severidad de la infección y comenzaron un tratamiento con antibióticos.

¿Qué pasó con la hija de Andrea San Martín?

La hija de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu sufrió una fuerte infección bacteriana que le provocó fiebre superior a los 40°C, además de debilidad extrema y problemas digestivos. Según la influencer, el estado de salud de la menor se agravó rápidamente, lo que la llevó a buscar atención médica de urgencia.

"Han sido días bien complicados. No recuerdo cuando fue la última vez que mis hijas se hayan enfermado con tal magnitud. Fueron días que la pasamos supermal con Lara porque no era una gripe sencilla o algo así. No dormíamos, todo el día con malestar, superdébil, no quería caminar... ir al baño a cada rato, terminó usando pañales de noche", contó Andrea en sus redes sociales.

Andrea San Martín también explicó que, en un inicio, pensó que la niña tenía una simple infección de garganta o estomacal; sin embargo, los síntomas se intensificaron. "Seguimos con los antibióticos, con el tratamiento todavía, pero no se compara, Lara era un papel, no tenía fuerza para nada de verdad me dio muchísima pena cuando la llevé a la clínica, la tenía en mis brazos y literal deliraba (...) Al inicio pensé que podía ser la garganta o una infección al estómago, pero no algo tan grave... fue un tema bacterial", agregó.