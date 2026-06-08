HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Espectáculos

Youna enfrenta a Samahara Lobatón por pedirle EN VIVO que mande ropa para su hija: "Qué necesidad, me puedes decir en privado"

Tras su salida de 'La Granja VIP', Samahara Lobatón protagonizó un tenso momento con Youna durante un live de TikTok al exigirle ropa para su hija, lo que generó incomodidad y polémica entre sus seguidores.

Samahara Lobatón manifestó su deseo de casarse con Youna. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Samahara Lobatón manifestó su deseo de casarse con Youna. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Escuchar
Resumen
Compartir

La reciente eliminación de Samahara Lobatón de 'La Granja VIP' no solo dejó emociones encontradas dentro del reality, sino que siguió generando titulares fuera de la pantalla. La influencer sorprendió a sus seguidores al protagonizar un intercambio con Youna, padre de su hija, y reclamarle que la menor no contaba con ropa adecuada.

El incidente ocurrió durante una transmisión en TikTok, donde la hija de Melissa Klug mostró determinación para mantener la conversación pública. Esto generó un momento incómodo que rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales.

PUEDES VER: Samahara Lobatón rechaza a Renato Rossini Jr. y reafirma su amor por Youna tras ser eliminada de 'La granja VIP Perú': "Sabe que lo amo"

lr.pe

Samahara Lobatón 'pone en jaque' a Youna con pedido de ropa para su hija

El momento más comentado se produjo cuando Samahara Lobatón llamó a Youna durante un live y le solicitó ropa para su hija menor, con tallas y prendas específicas. Con un tono firme, la influencer expresó: 'Como me respondas mal vas a ser funado por todo mi live de TikTok. Xianna no tiene ropa para salir. ¿Puedes mandarme con mi mamá? Jeans talla seis, siete, si tu hija es una jirafa como tú'.

Este pedido generó un momento de tensión, ya que Samahara insistió en mantener la conversación pública, argumentando que el tiempo y las circunstancias no permitían tratar el tema en otro momento.

La influencer buscaba garantizar el compromiso de Youna de manera directa, mientras exponía ante sus seguidores la situación familiar que, hasta ese momento, no había sido abordada abiertamente.

PUEDES VER: Hermanas de Samahara Lobatón explotan contra 'La granja VIP' tras enterarse de su eliminación: "Una basura de programa"

lr.pe

La molestia de Youna tras pedido de Samahara Lobatón

La reacción de Youna no se hizo esperar. Acostumbrado a mantener su vida privada lejos del foco público, manifestó su incomodidad ante el pedido público: 'Okey, eso me puedes decir en privado, no en un live… ¿y entonces qué necesidad de hacer un live? Te estoy diciendo'.

El barbero destacó que la situación podía haberse resuelto de manera discreta para evitar la exposición de su hija y el malestar ante los seguidores.

A pesar de esto, Samahara Lobatón se mantuvo firme en su postura, priorizando la inmediatez de la comunicación para asegurar que el padre de su hija cumpliera con la solicitud.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Samahara Lobatón rechaza a Renato Rossini Jr. y reafirma su amor por Youna tras ser eliminada de 'La granja VIP Perú': "Sabe que lo amo"

Samahara Lobatón rechaza a Renato Rossini Jr. y reafirma su amor por Youna tras ser eliminada de 'La granja VIP Perú': "Sabe que lo amo"

LEER MÁS
Hermanas de Samahara Lobatón explotan contra 'La granja VIP' tras enterarse de su eliminación: "Una basura de programa"

Hermanas de Samahara Lobatón explotan contra 'La granja VIP' tras enterarse de su eliminación: "Una basura de programa"

LEER MÁS
Samahara Lobatón fue eliminada de ‘La granja VIP Perú’ y acusan al programa de “robo” en las redes sociales: “¡Injusticia total!”

Samahara Lobatón fue eliminada de ‘La granja VIP Perú’ y acusan al programa de “robo” en las redes sociales: “¡Injusticia total!”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

LEER MÁS
Fernando Llanos transmitió en vivo en plena segunda vuelta electoral, pero desata indignación en tren y casi termina mal

Fernando Llanos transmitió en vivo en plena segunda vuelta electoral, pero desata indignación en tren y casi termina mal

LEER MÁS
Alejandra Baigorria estalla contra votantes de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "Por favor, abran los ojos"

Alejandra Baigorria estalla contra votantes de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "Por favor, abran los ojos"

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Capturan al padre de Milenka Nolasco tras ser acusado de agredir bruscamente a mujer de avanzada edad: "Me patearon sin compasión"

Capturan al padre de Milenka Nolasco tras ser acusado de agredir bruscamente a mujer de avanzada edad: "Me patearon sin compasión"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025