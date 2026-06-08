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La reciente eliminación de Samahara Lobatón de 'La Granja VIP' no solo dejó emociones encontradas dentro del reality, sino que siguió generando titulares fuera de la pantalla. La influencer sorprendió a sus seguidores al protagonizar un intercambio con Youna, padre de su hija, y reclamarle que la menor no contaba con ropa adecuada.

El incidente ocurrió durante una transmisión en TikTok, donde la hija de Melissa Klug mostró determinación para mantener la conversación pública. Esto generó un momento incómodo que rápidamente llamó la atención de usuarios en redes sociales.

Samahara Lobatón 'pone en jaque' a Youna con pedido de ropa para su hija

El momento más comentado se produjo cuando Samahara Lobatón llamó a Youna durante un live y le solicitó ropa para su hija menor, con tallas y prendas específicas. Con un tono firme, la influencer expresó: 'Como me respondas mal vas a ser funado por todo mi live de TikTok. Xianna no tiene ropa para salir. ¿Puedes mandarme con mi mamá? Jeans talla seis, siete, si tu hija es una jirafa como tú'.

Este pedido generó un momento de tensión, ya que Samahara insistió en mantener la conversación pública, argumentando que el tiempo y las circunstancias no permitían tratar el tema en otro momento.

La influencer buscaba garantizar el compromiso de Youna de manera directa, mientras exponía ante sus seguidores la situación familiar que, hasta ese momento, no había sido abordada abiertamente.

La molestia de Youna tras pedido de Samahara Lobatón

La reacción de Youna no se hizo esperar. Acostumbrado a mantener su vida privada lejos del foco público, manifestó su incomodidad ante el pedido público: 'Okey, eso me puedes decir en privado, no en un live… ¿y entonces qué necesidad de hacer un live? Te estoy diciendo'.

El barbero destacó que la situación podía haberse resuelto de manera discreta para evitar la exposición de su hija y el malestar ante los seguidores.

A pesar de esto, Samahara Lobatón se mantuvo firme en su postura, priorizando la inmediatez de la comunicación para asegurar que el padre de su hija cumpliera con la solicitud.