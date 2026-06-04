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Hermanas de Samahara Lobatón explotan contra 'La granja VIP' tras enterarse de su eliminación: "Una basura de programa"

"Estafadores, basura de programa", fueron algunos de los comentarios de las hermanas Klug tras la eliminación de Samahara Lobatón de 'La granja VIP'. Las influencers no dudaron en lanzar duros dardos contra el reality de Panamericana.

Samahara Lobatón fue la participante 12 eliminada de 'La granja VIP Perú'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Samahara Lobatón fue la participante 12 eliminada de 'La granja VIP Perú'. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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La reciente eliminación de Samahara Lobatón de 'La granja VIP Perú' ha generado una ola de reacciones intensas fuera de la casa hacienda. A pocos días de la gran final, la influencer no logró mantenerse en competencia, pese al respaldo del público, y quedó fuera tras compartir la placa de nominados con Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres.

La reacción más contundente vino de sus propias hermanas, quienes no dudaron en expresar su descontento a través de redes sociales. Entre críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del espacio, una de ellas calificó directamente al reality de Panamericana Televisión como "una basura de programa", lo que puso en evidencia la indignación familiar frente a lo que consideran un manejo cuestionable de las eliminaciones.

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Hermanas de Samahara Lobatón indignadas por su eliminación de 'La granja VIP'

La indignación en la familia de Samahara Lobatón se hizo sentir inmediatamente después de confirmarse su salida del programa. Gianella Marquina, hermana de la influencer, utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar la lógica detrás de la eliminación.

"Acá hay algo muy claro. Ambos team son muy grandes, pero no me van a venir con el cuento de que eliminaron a la única víbora en placa cuando los votos de los otros participantes estaban divididos", refirió, al recordar que los votos del 'team reales' estaban repartidos entre Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres.

Por su parte, Melissa Lobatón no se contuvo y calificó sin tapujos al reality de Panamericana Televisión. "Son una basura de programa. Samahara en todos lados salía con más porcentaje. Estafadores", escribió, apuntando directamente a la supuesta inconsistencia de los resultados y cuestionando la transparencia del sistema de votaciones.

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Samahara Lobatón eliminada de 'La granja VIP Perú'

La tensión se apoderó de la noche de eliminación, en la que Samahara Lobatón tuvo que disputar su permanencia frente a Mónica Torres. La jornada comenzó con cuatro concursantes en riesgo: Paul Michael, Gabriela Herrera y las dos antes mencionadas, quienes esperaban con expectativa el veredicto del público.

El apoyo de los televidentes salvó primero al cantante de salsa y luego a la bailarina, dejando a Samahara y Mónica cara a cara en la definición final.

Tras el conteo de votos, fue Mónica Torres quien se mantuvo en competencia, mientras que la hija de Melissa Klug quedó fuera del reality. Este resultado representó un triunfo clave para el 'team reales', que consolidó su ventaja a pocos días de la gran final y dejó a la influencer fuera de la contienda en el momento más crucial del programa.

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