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¡No va más! Samuel Suárez anuncia el fin de ‘Q’Bochinche’ y le dedica inesperado mensaje a Ric La Torre tras su polémica renuncia

El periodista Samuel Suárez se despide de 'Q Bochinche' y agradece al equipo y a María Pía por los momentos compartidos. El anuncio se produce tras la salida de Ric La Torre del programa.

El periodista Samuel Suárez se despide de ‘Q’Bochinche’ tras la salida de Ric La Torre. Foto: captura/Youtube
El periodista Samuel Suárez se despide de ‘Q’Bochinche’ tras la salida de Ric La Torre. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube
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Luego de que María Pía Copello revelara el fin de su canal de YouTube +QTV, el periodista Samuel Suárez confirmó que su programa 'Q Bochinche' tampoco continuará. Este anuncio se da días después de la salida de su compañero Ric La Torre, quien dio a conocer que no llegó a un acuerdo con el productor Abneer Robles para continuar con el proyecto.

A través de sus redes sociales, el creador de Instarándula agradeció a María Pía Copello y a todo el equipo de +QTV por todos los meses hermosos que compartieron. Asimismo, Suárez indicó que extrañará mucho el podcast, ya que le dio muchas satisfacciones.

PUEDES VER: María Pía Copello anuncia el fin de su canal de streaming ‘+QTV’ y da conmovedor mensaje de despedida: “Gracias a todos los que nos acompañaron”

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Samuel Suárez se despide de 'Q Bochinche'

"Aquí en mi último día en este impresionante set que me acompañó por estos meses de chisme intenso. No quiero que se borre de mi cabeza nunca este espacio que me dio tanta alegría y que ya no veré más", fue el mensaje que Samuel Suárez compartió el viernes 24 de julio en su Instagram.

Samuel Suárez agradece a Ric La Torre tras su renuncia.

Samuel Suárez agradece a Ric La Torre tras su renuncia. Foto: Instagram

"Gracias Pía (Copello), Peter y Abner, Jessica y Nat por ser las cabezas que apostaron por mi trabajo durante toda esta temporada, siempre estaré más que agradecido", añadió junto a una serie de fotografías de su último programa, donde tuvo como invitados a Lesly Reyna, Mariela Zanetti y Renato Rossini Jr.

Por último, se tomó unas líneas para dedicarle un sentido mensaje a su dupla de 'Q Bochinche'. "Gracias Ric por ser un excelente compañero y gracias a todo el equipo humano que dio su granito de arena para hacer algo distinto en streaming", concluyó.

Cabe indicar que minutos antes, María Pía Copello también anunció el fin de su canal de YouTube y de su programa 'Sin más que decir', que recientemente jaló a Ethel Pozo. "Llegamos a esta aventura haciendo ruido. Nos dijeron que traíamos fórmulas viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad. Y se burlaron de nosotros. Y es verdad, nos costó encontrar el rumbo. Pero de eso se trataba, de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar. Cada crítica nos hizo buscar qué queríamos ser", dijo la exanimadora infantil.

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