HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

María Pía Copello rompe su silencio tras ser tildada de "lavandera" y anuncia acciones legales: "Me difaman todos los días"

En plena entrevista, Magaly Medina no dudó en preguntarle directamente a su amiga María Pía Copello por los calificativos de "lavandera". La empresaria habló por primera vez sobre la polémica.

Magaly Medina invitó a su set a María Pía Copello, con quien mantiene una estrecha amistad.
Magaly Medina invitó a su set a María Pía Copello, con quien mantiene una estrecha amistad. | Foto: composición LR/ATV
Escuchar
Resumen
Compartir

María Pía Copello decidió romper el silencio tras varias semanas en las que su nombre ha venido siendo vinculado a presuntas actividades ilegales. La creadora de ‘Sin +Q Decir’ llegó al set de su gran amiga Magaly Medina, donde la popular ‘Urraca’ no dudó en lanzarle la pregunta inevitable: “¿Por qué crees que te dicen lavadora?”.

Frente al cuestionamiento, la empresaria y esposa de Samuel Dyer Coriat se defendió con firmeza y reveló que ha iniciado acciones legales para enfrentar lo que considera difamaciones en su contra.

PUEDES VER: María Pía revela por qué ocultó durante años su mala relación con Timoteo: "No quería que esa magia se rompa"

lr.pe

Magaly Medina entrevista a María Pía y le recuerda que le dicen “lavandera”

El tema apareció cuando María Pía contó que no permite que su hija use redes sociales para protegerla del “hate” que abunda en esas plataformas. Magaly respaldó esa preocupación y recordó que este año su amiga ha sido blanco de numerosos ataques, algo que la invitada ratificó: “Este 2026 me han dado de alma”.

A partir de allí, la ‘Urraca’ sugirió que todo se originó con el lanzamiento de su canal en YouTube +QTV. Copello reconoció cierta responsabilidad y admitió que, con una broma propia, había dejado la “mesa servida” a los detractores. También señaló que, para ella, existe una tensión creciente entre el streaming y la televisión.

PUEDES VER: ¡Rompe la ilusión! María Pía Copello cuenta por primera vez por qué se peleó con ‘Timoteo’: “No quedamos tan bien”

lr.pe

Medina coincidió y advirtió que el streaming se parece hoy a la televisión en su peor etapa, donde se lanzan insultos y difamaciones sin consecuencias. Incluso puso como ejemplo los calificativos de “lavandera” que recibe Copello, quien admitió: “Me han dicho de todo, me difaman todos los días”.

María Pía Copello se pronuncia tras ser tildada de “lavandera”

Ese intercambio dio pie a la pregunta directa: ¿por qué creía que la llamaban así?. Pía respondió sin titubeos: “Porque, obviamente, me quieren asociar a algo ilegal. Es así de simple”.

Magaly salió en su defensa y aseguró que todo lo que tiene su amiga lo ganó con esfuerzo. Aunque sugirió que los ataques podrían estar ligados a su familia, Copello fue tajante y recordó un caso específico en el que su nombre apareció sin sustento, confirmando que ya inició acciones legales. “Yo sí lo entiendo. Todo esto sale a partir de una portada que se emite y que sin ningún tipo de sustento se habló de mí durante una hora. En realidad, ahorita nos encontramos precisamente en un tema legal y es por dónde lo voy a manejar”, reveló.

El diálogo cerró con una crítica conjunta al rol de ciertos streamers. Medina cuestionó su falta de responsabilidad y Copello advirtió los peligros de buscar clics sin importar los contenidos. “Es súper peligroso lo que están haciendo realmente porque hoy día lo hacen conmigo, mañana contigo, con otro que no les gusta. Se unen y al final realmente no lo hacen porque estén preocupados; en realidad lo que quieren es sumarse a las vistas y al algoritmo y ahí se vuelve incluso más peligroso porque es una competencia precisamente por los clics”, sentenció.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
María Pía revela por qué ocultó durante años su mala relación con Timoteo: "No quería que esa magia se rompa"

María Pía revela por qué ocultó durante años su mala relación con Timoteo: "No quería que esa magia se rompa"

LEER MÁS
¡Rompe la ilusión! María Pía Copello cuenta por primera vez por qué se peleó con ‘Timoteo’: “No quedamos tan bien”

¡Rompe la ilusión! María Pía Copello cuenta por primera vez por qué se peleó con ‘Timoteo’: “No quedamos tan bien”

LEER MÁS
Ethel Pozo se une al stream de María Pía Copello y ahora competirá contra ‘América hoy’ en el mismo horario: “Es un nuevo reto”

Ethel Pozo se une al stream de María Pía Copello y ahora competirá contra ‘América hoy’ en el mismo horario: “Es un nuevo reto”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina Aixa Sosa: "Me está gustando mucho estar soltero"

Mauricio Diez Canseco revela que se puso el 'rejuvchip' tras separarse de modelo argentina Aixa Sosa: "Me está gustando mucho estar soltero"

LEER MÁS
Keiko Fujimori sorprende en vivo al prometer que invitará a BTS a Palacio de Gobierno: "Voy a empezar a escucharlos"

Keiko Fujimori sorprende en vivo al prometer que invitará a BTS a Palacio de Gobierno: "Voy a empezar a escucharlos"

LEER MÁS
Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

Kiara Lozano de Corazón Serrano deja en shock con impensada confesión sobre Edwin Guerrero: "No solo somos nosotras"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel hace dolorosa confesión sobre su matrimonio con Roberto Martínez: “No fui feliz, él era alegre”

Gisela Valcárcel hace dolorosa confesión sobre su matrimonio con Roberto Martínez: “No fui feliz, él era alegre”

LEER MÁS
Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

Mario Hart confirma su separación definitiva con Korina Rivadeneira y confiesa desde cuándo se acabó todo

LEER MÁS
Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

Roberto Martínez y su fría reacción a llanto de Gisela Valcárcel tras recordar su infidelidad con Viviana Rivasplata: "Yo ya estoy en otra"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025