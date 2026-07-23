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María Pía Copello decidió romper el silencio tras varias semanas en las que su nombre ha venido siendo vinculado a presuntas actividades ilegales. La creadora de ‘Sin +Q Decir’ llegó al set de su gran amiga Magaly Medina, donde la popular ‘Urraca’ no dudó en lanzarle la pregunta inevitable: “¿Por qué crees que te dicen lavadora?”.

Frente al cuestionamiento, la empresaria y esposa de Samuel Dyer Coriat se defendió con firmeza y reveló que ha iniciado acciones legales para enfrentar lo que considera difamaciones en su contra.

Magaly Medina entrevista a María Pía y le recuerda que le dicen “lavandera”

El tema apareció cuando María Pía contó que no permite que su hija use redes sociales para protegerla del “hate” que abunda en esas plataformas. Magaly respaldó esa preocupación y recordó que este año su amiga ha sido blanco de numerosos ataques, algo que la invitada ratificó: “Este 2026 me han dado de alma”.

A partir de allí, la ‘Urraca’ sugirió que todo se originó con el lanzamiento de su canal en YouTube +QTV. Copello reconoció cierta responsabilidad y admitió que, con una broma propia, había dejado la “mesa servida” a los detractores. También señaló que, para ella, existe una tensión creciente entre el streaming y la televisión.

Medina coincidió y advirtió que el streaming se parece hoy a la televisión en su peor etapa, donde se lanzan insultos y difamaciones sin consecuencias. Incluso puso como ejemplo los calificativos de “lavandera” que recibe Copello, quien admitió: “Me han dicho de todo, me difaman todos los días”.

María Pía Copello se pronuncia tras ser tildada de “lavandera”

Ese intercambio dio pie a la pregunta directa: ¿por qué creía que la llamaban así?. Pía respondió sin titubeos: “Porque, obviamente, me quieren asociar a algo ilegal. Es así de simple”.

Magaly salió en su defensa y aseguró que todo lo que tiene su amiga lo ganó con esfuerzo. Aunque sugirió que los ataques podrían estar ligados a su familia, Copello fue tajante y recordó un caso específico en el que su nombre apareció sin sustento, confirmando que ya inició acciones legales. “Yo sí lo entiendo. Todo esto sale a partir de una portada que se emite y que sin ningún tipo de sustento se habló de mí durante una hora. En realidad, ahorita nos encontramos precisamente en un tema legal y es por dónde lo voy a manejar”, reveló.

El diálogo cerró con una crítica conjunta al rol de ciertos streamers. Medina cuestionó su falta de responsabilidad y Copello advirtió los peligros de buscar clics sin importar los contenidos. “Es súper peligroso lo que están haciendo realmente porque hoy día lo hacen conmigo, mañana contigo, con otro que no les gusta. Se unen y al final realmente no lo hacen porque estén preocupados; en realidad lo que quieren es sumarse a las vistas y al algoritmo y ahí se vuelve incluso más peligroso porque es una competencia precisamente por los clics”, sentenció.