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Gisela Valcárcel hace dolorosa confesión sobre su matrimonio con Roberto Martínez: “No fui feliz, él era alegre”

Gisela Valcárcel sorprendió al contar por primera vez detalles ocultos de su difícil matrimonio con el exfutbolista Roberto Martínez.

Gisela Valcárcel contó varios detalles de su matrimonio fallido con Roberto Martínez. Foto: Composición LR/Instagram.
Gisela Valcárcel contó varios detalles de su matrimonio fallido con Roberto Martínez. Foto: Composición LR/Instagram.
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Gisela Valcárcel sorprendió al revelar, por primera vez, que no fue feliz durante su matrimonio con Roberto Martínez. La popular 'señito' estuvo casada con el exfutbolista entre 1995 y 1998, pero se divorciaron tras una infidelidad del exintegrante de Universitario con la modelo Viviana Rivasplata.

“No (era feliz). Él era una persona alegre, pero luego tenía esos silencios de mi papá. Cuando ya logras vivir con esos silencios, sabes que quieres escapar de ellos y yo quería más de Roberto”, explicó en un comienzo la presentadora de televisión.

“Algo decía que esto no estaba bien, hasta que pasa que Roberto encuentra a una chica y, bueno, la presenta. Entonces a mí, como a millones de mujeres, nos duele el haber visto cómo se desvanece un hogar…”, declaró la conductora de TV a Trome tras hablar sobre la traición que cometió su exesposo.

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Gisela echó de la casa a Roberto Martínez por infidelidad

Durante otra parte de la entrevista, Gisela Valcárcel recordó el difícil episodio en el que le pidió a Roberto Martínez que abandonara la casa tras descubrir su infidelidad con Viviana Rivasplata. La conductora confesó que tomó esa decisión porque no quería que él la viera destrozada por el dolor que atravesaba.

“En su momento le dije a Roberto, cuando nos separamos: “Quédate a siete kilómetros de mí, no te acerques, no quiero ver lo peor de mí si te vuelvo a ver”. Recuerdo además que cuando se va, él lo ha contado en tono de broma, había bolsas de basura negras y le dije: “Saca todas tus cosas ahora”. Yo estaba muriéndome ahí y estaba estoica frente a él para que no viera mis lágrimas”, expuso la madre de Ethel Pozo.

PUEDES VER: Ethel Pozo revela doloroso momento que vivió tras descubrir la traición de Roberto Martínez a Gisela Valcárcel: “Me vuelvo loca”

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Gisela Valcárcel ofrece dinero por fotos de su matrimonio con Roberto Martínez

Gisela Valcárcel confesó que se arrepiente de haber eliminado todas las fotografías de su boda con Roberto Martínez. La figura de la televisión peruana reflexionó sobre esa decisión y reveló que hoy le gustaría conservar al menos un recuerdo de ese momento. Incluso, señaló que está dispuesta a pagar a cualquier persona que tenga una foto junto a él de su matrimonio.

“En realidad, no tengo ninguna, pero sí hice mal. Si tienen alguna, me la venden. Roberto, si tienes una, me la pasas. Tampoco creo que haya guardado. Hay gente que fue a nuestro matrimonio y puede tener”, finalizó.

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