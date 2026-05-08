HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Espectáculos

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras pedido de pago de S/350 mil: “¿Tan necesitado está?”

La conductora se pronunció luego de que la ‘Foquita’ publicara un mensaje en su cuenta de Instagram recordándole el pago que deberá entregarle tras el proceso judicial que ambos enfrentan.

La conductora no se quedó callada y respondió al mensaje que dejó el exfutbolista en sus redes sociales. Foto: Composición LR
La conductora no se quedó callada y respondió al mensaje que dejó el exfutbolista en sus redes sociales. Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue dando que hablar. En las últimas horas, la conductora respondió públicamente al exfutbolista luego de que este le recordara en redes sociales el pago de S/350 mil que deberá entregarle tras un fallo judicial.

En una entrevista para el Trome, la ‘urraca’ no dudó en responderle a la ‘Foquita’ y lanzó fuertes comentarios sobre los negocios e inversiones del exseleccionado nacional, además de cuestionar la insistencia con la que le pide el dinero.

PUEDES VER: Magaly Medina explota al revelar que debe pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras perder juicio: "No me metí a su cuarto"

lr.pe

Magaly Medina responde con todo a Farfán tras pedido de pago de S/350 mil

Luego de que Jefferson Farfán publicara en su cuenta de Instagram un mensaje directo para Magaly Medina en el que le pide que “no se olvide de su pago”, la conductora respondió sin filtros y aseguró que el exseleccionado peruano estaría “necesitado”.

“Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso”, declaró.

Asimismo, cuestionó el comportamiento que estaría teniendo la Foquita en redes sociales y señaló que estaría buscando más “likes” y visualizaciones. También se refirió a la inversión que Farfán realizó en el pódcast 'La Manada' y afirmó que el proyecto estaría perdiendo auspiciadores.

PUEDES VER: Jefferson Farfán se pronuncia en redes tras decisión judicial contra Magaly Medina: “Señora, no se olvide de mi pago”

lr.pe

En tanto, dio más detalles sobre el proceso de pago de los S/350 mil y aseguró que ATV ya habría abonado gran parte del monto establecido por el Poder Judicial.

“ATV ya le pagó casi la mitad. ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada?”, añadió.

Jefferson Farfán utiliza sus redes sociales para recordarle pago a Magaly

Las recientes declaraciones de Magaly se dieron luego de que Jefferson Farfán compartiera una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje dirigido directamente a la conductora de espectáculos.

“Señora @MagalyMedinaV no se olvide de mi pago, por favor”, escribió el exfutbolista.

La publicación apareció poco después de que Medina revelara en señal abierta que deberá pagarle S/350 mil tras una decisión judicial relacionada con la difusión de imágenes grabadas desde el exterior de su departamento.

Magaly revela que deberá pagarle S/350 mil a Jefferson tras perder juicio

Durante la edición del miércoles 6 de mayo de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora expresó su incomodidad por el monto que deberá pagarle a Jefferson Farfán tras el proceso judicial que ambos enfrentaron.

“350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, comentó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina explota al revelar que debe pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras perder juicio: "No me metí a su cuarto"

Magaly Medina explota al revelar que debe pagarle S/350.000 a Jefferson Farfán tras perder juicio: "No me metí a su cuarto"

LEER MÁS
Brahian Labarca, actor de 'Valentina Valiente', habla sobre agresión del protagonista Rodrigo Brand: "Esperemos que no lo vuelva a hacer"

Brahian Labarca, actor de 'Valentina Valiente', habla sobre agresión del protagonista Rodrigo Brand: "Esperemos que no lo vuelva a hacer"

LEER MÁS
Jefferson Farfán se pronuncia en redes tras decisión judicial contra Magaly Medina: “Señora, no se olvide de mi pago”

Jefferson Farfán se pronuncia en redes tras decisión judicial contra Magaly Medina: “Señora, no se olvide de mi pago”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
André Silva impacta al confesar atracción por famosa actriz tras su ruptura con hija de Michelle Alexander: “Tengo una historia con ella”

André Silva impacta al confesar atracción por famosa actriz tras su ruptura con hija de Michelle Alexander: “Tengo una historia con ella”

LEER MÁS
Revelan fin de la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira tras rumores de romance con Paloma Fiuza: "Está soltero"

Revelan fin de la relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira tras rumores de romance con Paloma Fiuza: "Está soltero"

LEER MÁS
Esposa de Ignacio Baladán se quiebra al confesar que operación por su enfermedad crónica falló: "No hubo mejoría"

Esposa de Ignacio Baladán se quiebra al confesar que operación por su enfermedad crónica falló: "No hubo mejoría"

LEER MÁS
Jesús Barco comparte desesperado mensaje y admite que le falló a su familia con Melissa Klug: "Hija, perdóname por todo"

Jesús Barco comparte desesperado mensaje y admite que le falló a su familia con Melissa Klug: "Hija, perdóname por todo"

LEER MÁS
Actor de ‘Al fondo hay sitio’ sorprende al revelar el vínculo que tuvo con Alejandra Baigorria: "Mi papá la crió"

Actor de ‘Al fondo hay sitio’ sorprende al revelar el vínculo que tuvo con Alejandra Baigorria: "Mi papá la crió"

LEER MÁS
‘Mecánica del folclore’ lo cambia todo y confiesa qué le dijo Abencia Meza tras muerte de Alicia Delgado: “Si yo lo hubiera hecho, lo diría”

‘Mecánica del folclore’ lo cambia todo y confiesa qué le dijo Abencia Meza tras muerte de Alicia Delgado: “Si yo lo hubiera hecho, lo diría”

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025