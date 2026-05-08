Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras pedido de pago de S/350 mil: “¿Tan necesitado está?”

La conductora no se quedó callada y respondió al mensaje que dejó el exfutbolista en sus redes sociales. Foto: Composición LR

La conductora no se quedó callada y respondió al mensaje que dejó el exfutbolista en sus redes sociales. Foto: Composición LR

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El enfrentamiento mediático entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue dando que hablar. En las últimas horas, la conductora respondió públicamente al exfutbolista luego de que este le recordara en redes sociales el pago de S/350 mil que deberá entregarle tras un fallo judicial.

En una entrevista para el Trome, la ‘urraca’ no dudó en responderle a la ‘Foquita’ y lanzó fuertes comentarios sobre los negocios e inversiones del exseleccionado nacional, además de cuestionar la insistencia con la que le pide el dinero.

Magaly Medina responde con todo a Farfán tras pedido de pago de S/350 mil

Luego de que Jefferson Farfán publicara en su cuenta de Instagram un mensaje directo para Magaly Medina en el que le pide que “no se olvide de su pago”, la conductora respondió sin filtros y aseguró que el exseleccionado peruano estaría “necesitado”.

“Que chambee en lugar de mendigar plata. Supongo que está necesitado porque su mall está mosqueándose. He leído que es un fracaso”, declaró.

Asimismo, cuestionó el comportamiento que estaría teniendo la Foquita en redes sociales y señaló que estaría buscando más “likes” y visualizaciones. También se refirió a la inversión que Farfán realizó en el pódcast 'La Manada' y afirmó que el proyecto estaría perdiendo auspiciadores.

En tanto, dio más detalles sobre el proceso de pago de los S/350 mil y aseguró que ATV ya habría abonado gran parte del monto establecido por el Poder Judicial.

“ATV ya le pagó casi la mitad. ¿Tan necesitado de plata está? ¿Necesita para salir a comer los fines de semana o comprarle regalos a la enamorada?”, añadió.

Jefferson Farfán utiliza sus redes sociales para recordarle pago a Magaly

Las recientes declaraciones de Magaly se dieron luego de que Jefferson Farfán compartiera una historia en su cuenta oficial de Instagram con un mensaje dirigido directamente a la conductora de espectáculos.

“Señora @MagalyMedinaV no se olvide de mi pago, por favor”, escribió el exfutbolista.

La publicación apareció poco después de que Medina revelara en señal abierta que deberá pagarle S/350 mil tras una decisión judicial relacionada con la difusión de imágenes grabadas desde el exterior de su departamento.

Magaly revela que deberá pagarle S/350 mil a Jefferson tras perder juicio

Durante la edición del miércoles 6 de mayo de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora expresó su incomodidad por el monto que deberá pagarle a Jefferson Farfán tras el proceso judicial que ambos enfrentaron.

“350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento”, comentó.