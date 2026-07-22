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Unos saqueadores desenterraron un raro disco de bronce que podría ser el primer mapa astronómico de la humanidad

El objeto decorado con oro data del 1600 a. C. y muestra el sol, la luna y las Pléyades, sugiriendo sofisticadas creencias astronómicas en la Edad del Bronce.

El disco celeste de Nebra es una placa de bronce forjada hace unos 3600 años. Foto: iStock
El disco celeste de Nebra es una placa de bronce forjada hace unos 3600 años. Foto: iStock
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En 1999, unos buscadores de tesoros se toparon con lo que se convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más intrigantes: el Disco Celeste de Nebra. Este extraño objeto, que se cree que representa el cielo nocturno, podría ser también una de las representaciones más antiguas conocidas del cosmos. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, tanto su creación como su propósito siguen envueltos en misterio.

A primera vista, el artefacto parece sencillo y casi podría confundirse con un colgante. Su superficie azul, con matices turquesa, resalta varias formas doradas: formas circulares y lo que parece ser una media luna. A pesar de su apariencia simple, las características de este disco siguen fascinando tanto a científicos como a historiadores.

¿El primer mapa celestial de la historia?

El disco de aleación de bronce, de unos 31 centímetros de diámetro y decorado con fragmentos de oro, fue descubierto en Alemania, cerca de la localidad de Nebra an der Unstrut. Las estimaciones actuales sugieren que el disco fue ensamblado alrededor del año 1600 a. C. en algún lugar de Europa, durante la Edad del Bronce.

El disco representa diversos elementos visibles en el cielo nocturno y plantea interrogantes. Foto: J. Lipták, Nature

El disco representa diversos elementos visibles en el cielo nocturno y plantea interrogantes. Foto: J. Lipták, Nature

Destacan varias formas distintivas. Cerca del centro, un gran círculo dorado probablemente representa el sol. Una forma de media luna parece simbolizar la luna, mientras que pequeños puntos dorados dispersos por la superficie se asemejan a estrellas.

La teoría más aceptada sobre la disposición de las estrellas es que representa el cúmulo de las Pléyades, un conocido grupo de estrellas que actualmente se puede observar en la constelación de Tauro. La presencia de este cúmulo ha fascinado tanto a astrónomos como a arqueólogos, sugiriendo que las sociedades antiguas poseían un conocimiento sofisticado del cielo nocturno.

Extrañas figuras en el Disco Celeste de Nebra

Unas figuras doradas en el disco son las más desconcertantes. Algunos investigadores creen que podrían representar puntos cardinales o marcadores astronómicos. Una banda curva en la parte inferior del disco se ha interpretado a veces como una especie de barca celestial, que posiblemente simboliza el viaje del sol a través del cielo. Otro arco en el lado derecho aún no se ha identificado definitivamente.

A pesar de estas interpretaciones, sigue siendo difícil afirmar con certeza que el disco funcionara como mapa astronómico durante la Edad de Bronce. Algunos especialistas creen que, en cambio, pudo haber tenido una función ritual o religiosa. Otros sugieren que podría tener un significado artístico o simbólico, más que una utilidad práctica.

Un objeto creado con técnica y precisión

Un estudio destacado en Curiosmos explica que el disco ha sido sometido a exhaustivas pruebas científicas, incluyendo análisis espectroscópicos diseñados para examinar las distintas capas del objeto. Si bien estas pruebas aportan información valiosa sobre su composición, aún no han permitido a los investigadores determinar con absoluta certeza la edad exacta del disco. Por consiguiente, el debate sobre su origen continúa.

Sin embargo, en lo que sí coinciden los expertos es en la excepcional maestría artesanal que implicó su creación. Un estudio metalúrgico publicado en la revista Nature reveló la complejidad del proceso de fabricación.

Según la investigación, el disco habría sido calentado y remodelado aproximadamente diez veces durante su producción, a temperaturas cercanas a los 700 grados Celsius. Este proceso repetido de calentamiento y martilleo habría requerido una gran habilidad y conocimientos técnicos.

Es probable que durante el proceso de elaboración se utilizaran diversas herramientas. Estas técnicas fueron estudiadas por el metalúrgico Herbert Bauer, a quien el Museo Estatal de Prehistoria de Sajonia-Anhalt encargó la recreación de una réplica del disco. Con la ayuda de arqueólogos, Bauer intentó reproducir el objeto utilizando métodos históricamente plausibles.

El experimento puso de manifiesto la extraordinaria dificultad de producir una pieza así utilizando tecnología antigua. Incluso hoy en día, recrear el disco no es tarea sencilla. El esfuerzo realizado subraya la sofisticación de los artesanos que lo crearon hace más de tres milenios.

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