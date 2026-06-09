Onelia Molina y Kevin Díaz viajaron a Cartagena y supuestamente pasaron la noche en una suite presidencial. | Foto: composición LR/América TV

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¡No lo oculta más! Kevin Díaz admitió que está enamorado de Onelia Molina. Tras exponerse la escapada que compartieron a Colombia el último fin de semana, donde supuestamente pasaron la noche juntos en una lujosa suite presidencial, el modelo venezolano reconoció en plena transmisión en vivo de ‘Esto es guerra’ sus sentimientos por su compañera.

Su confesión sorprendió a la dentista y expareja de Mario Irivarren, quien permaneció en silencio durante varios segundos y, al recomponerse, dejó en claro cuál es la situación sentimental entre ambos. La declaración generó gran revuelo en el set de América TV.

Kevin Díaz confiesa en vivo que está enamorado de Onelia Molina

En el set de ‘Esto es guerra’, los conductores preguntaron a Kevin Díaz por la amplia sonrisa que mostraba durante la emisión. El modelo venezolano explicó que su felicidad se debía al reciente viaje con Onelia Molina a Cartagena. “¿Cómo no voy a estar feliz? Lo que se ve no se pregunta. Me fui de vacaciones y compartí un viaje muy lindo con Onelia, con la ‘bebichi’”, declaró.

La conversación tomó un giro cuando Katia Palma le consultó sobre su situación sentimental. La respuesta del piloto dejó impactada a Molina y sorprendió a los demás integrantes del programa. “Enamorado”, afirmó Díaz.

Palma trasladó la misma pregunta a Onelia, quien respondió con humor y marcó distancia respecto a un vínculo formal. “Hasta que no tenga un anillo, soy soltera”, expresó entre risas. Sin embargo, no tardó en reconocer la buena experiencia compartida en Colombia junto a Kevin. “Pero la pasé increíble”, añadió.

Las palabras de la dentista provocaron una evidente sonrisa en Díaz, quien aseguró sentirse motivado para destacar en el reality. Más adelante, se difundió una llamada telefónica en la que el venezolano reafirmó sus sentimientos hacia Molina. “Con el pasar de tiempo, a medida que nos vamos conociendo, la voy queriendo un poco más, me va gustando un montón. Es una increíble chica”, manifestó.