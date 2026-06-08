HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Perú vs España EN VIVO: sigue el partido amistoso
Perú vs España EN VIVO: sigue el partido amistoso     Perú vs España EN VIVO: sigue el partido amistoso     Perú vs España EN VIVO: sigue el partido amistoso     
Espectáculos

Onelia Molina y modelo venezolano habrían dormido juntos en suite presidencial de más de S/2,000 la noche: Magaly Medina muestra pruebas

El programa de Magaly Medina contradice la versión de Onelia Molina y Kevin Díaz, integrante de 'Esto es guerra', quienes aseguran que solo tienen una relación de amistad.

Onelia Molina y Kevin Díaz son vinculados sentimentalmente desde hace semanas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Onelia Molina y Kevin Díaz son vinculados sentimentalmente desde hace semanas. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

'Magaly TV: la firme' presentó un avance de la edición que emitirá este lunes 8 de junio, a las 10.55 p. m., en la que mostrará imágenes de Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz, integrantes de 'Esto es guerra', durante un viaje romántico a Colombia. Allí se les ve caminando tomados de la mano e incluso habrían compartido una noche en una exclusiva suite presidencial.

El espacio de ATV se contactó con el hotel donde se alojaron los modelos. Según el adelanto, las declaraciones del personal del establecimiento desmentirían la versión que ambos han sostenido públicamente, en la que afirman tener solo una relación de amistad.

PUEDES VER: Onelia Molina sorprende al revelar que le gusta el venezolano Kevin Díaz: “Es un chico lindo por fuera y por dentro”

lr.pe

Hotel da detalles del encuentro entre Onelia Molina y Kevin Díaz

Según las imágenes del programa de Magaly Medina, se escucha una conversación telefónica con el personal de recepción del hotel en Colombia donde se hospedaron Onelia Molina y Kevin Díaz. Allí, la pareja eligió una exclusiva suite presidencial para alojarse y tener toda clase de privacidad.

El costo de la habitación asciende aproximadamente a 2.400.000 pesos colombianos por noche, monto que equivale a cerca de S/2.315 en moneda peruana. “Sí, señor, es la Suite Presidencial. Es la única habitación que tenemos de esa categoría”, declararon desde Colombia. De esta manera, el programa de Magaly Medina aseguró que la arequipeña y el venezolano tendrían algo más que una amistad.

PUEDES VER: Onelia Molina impacta al revelar el motivo oculto que aún la une a su exnovio Mario Irivarren: “El cariño no se va a ir nunca”

lr.pe

Onelia Molina admite que le gusta Kevin Díaz

Durante una conversación con 'Amor y fuego', Onelia Molina se sinceró ante las cámaras y admitió que le gusta Kevin Díaz, lo que muchos tomaron como una declaración de amor. “¿A quién no le va a gustar? Es guapo. Es un chico lindo, lindo por fuera, por dentro, por donde lo veas: 20 puntos”, dijo días atrás la odontóloga de profesión.

Mientras, el venezolano también tuvo palabras de elogio hacia la nacida en Arequipa. “Es increíble, con una sola palabra te la describo así, es una mujer muy buena”, expresó muy emocionado el modelo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"

Joven veterinaria celebra su cumpleaños junto con Gustavo Salcedo y aclara: "Mi felicidad no depende de él"

LEER MÁS
Magaly Medina impacta al confesar a qué se dedicaría si abandona ATV: "Ya me harté"

Magaly Medina impacta al confesar a qué se dedicaría si abandona ATV: "Ya me harté"

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

Magaly Medina enfrenta EN VIVO a Daniela Darcourt por presunto regreso con Waldir Felipa: "No entiendes, mereces algo mejor"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vanessa Terkes es captada con misterioso hombre: discuten en la calle y terminan en un hotel

Vanessa Terkes es captada con misterioso hombre: discuten en la calle y terminan en un hotel

LEER MÁS
Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

Periodista Mónica Delta genera polémica por frase tras elecciones: "La gente pobre no tiene mucho que perder porque no tiene nada"

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó como su novio durante una transmisión de Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Fernando Llanos transmitió en vivo en plena segunda vuelta electoral, pero desata indignación en tren y casi termina mal

Fernando Llanos transmitió en vivo en plena segunda vuelta electoral, pero desata indignación en tren y casi termina mal

LEER MÁS
Melcochita impacta al confesar que sería padre nuevamente a sus casi 90 años con su joven novia: "Tiene un retraso de unos días"

Melcochita impacta al confesar que sería padre nuevamente a sus casi 90 años con su joven novia: "Tiene un retraso de unos días"

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025