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'Magaly TV: la firme' presentó un avance de la edición que emitirá este lunes 8 de junio, a las 10.55 p. m., en la que mostrará imágenes de Onelia Molina y el venezolano Kevin Díaz, integrantes de 'Esto es guerra', durante un viaje romántico a Colombia. Allí se les ve caminando tomados de la mano e incluso habrían compartido una noche en una exclusiva suite presidencial.

El espacio de ATV se contactó con el hotel donde se alojaron los modelos. Según el adelanto, las declaraciones del personal del establecimiento desmentirían la versión que ambos han sostenido públicamente, en la que afirman tener solo una relación de amistad.

Hotel da detalles del encuentro entre Onelia Molina y Kevin Díaz

Según las imágenes del programa de Magaly Medina, se escucha una conversación telefónica con el personal de recepción del hotel en Colombia donde se hospedaron Onelia Molina y Kevin Díaz. Allí, la pareja eligió una exclusiva suite presidencial para alojarse y tener toda clase de privacidad.

El costo de la habitación asciende aproximadamente a 2.400.000 pesos colombianos por noche, monto que equivale a cerca de S/2.315 en moneda peruana. “Sí, señor, es la Suite Presidencial. Es la única habitación que tenemos de esa categoría”, declararon desde Colombia. De esta manera, el programa de Magaly Medina aseguró que la arequipeña y el venezolano tendrían algo más que una amistad.

Onelia Molina admite que le gusta Kevin Díaz

Durante una conversación con 'Amor y fuego', Onelia Molina se sinceró ante las cámaras y admitió que le gusta Kevin Díaz, lo que muchos tomaron como una declaración de amor. “¿A quién no le va a gustar? Es guapo. Es un chico lindo, lindo por fuera, por dentro, por donde lo veas: 20 puntos”, dijo días atrás la odontóloga de profesión.

Mientras, el venezolano también tuvo palabras de elogio hacia la nacida en Arequipa. “Es increíble, con una sola palabra te la describo así, es una mujer muy buena”, expresó muy emocionado el modelo.