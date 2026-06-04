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Onelia Molina sorprende al revelar que le gusta el venezolano Kevin Díaz: “Es un chico lindo por fuera y por dentro”

Onelia Molina y Kevin Díaz fueron abordados por las cámaras de 'Amor y fuego' y la modelo arequipeña reveló sentirse atraída por el chico reality venezolano.

Onelia Molina fue vinculada con Kevín Díaz tras terminar su relación con Mario Irivarren. Foto: Composición LR/Instagram.
Onelia Molina fue vinculada con Kevín Díaz tras terminar su relación con Mario Irivarren. Foto: Composición LR/Instagram.
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Las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre Onelia Molina y Kevin Díaz volvieron a tomar fuerza luego de que la integrante de 'Esto es guerra' fuera abordada por las cámaras de 'Amor y fuego'. Ante las consultas sobre una eventual oficialización de su relación, la odontóloga decidió pronunciarse y aclarar cuál es actualmente su cercanía con el modelo.

Si bien en un primer momento dejó en claro que seguirán compartiendo tiempo juntos debido a la amistad que mantienen, algunas de sus respuestas llamaron la atención y no pasaron desapercibidas. Sus declaraciones terminaron alimentando aún más los rumores, al dejar entrever sentimientos que van más allá de una simple amistad.

PUEDES VER: Onelia Molina y Kevin Díaz desmienten ampay mostrado en programa de Magaly Medina y cuentan su verdad: "Van a tener que aclarar"

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Onelia Molina confiesa que le gusta Kevin Díaz

Las especulaciones sobre una posible relación entre Onelia Molina y Kevin Díaz siguen creciendo. Durante una entrevista con 'Amor y fuego', la integrante de 'Esto es guerra' fue consultada directamente sobre el modelo y no tuvo problemas en reconocer que le parece una persona muy atractiva, pues destacó tanto su apariencia como sus cualidades personales.

“A quién no le va a gustar, es guapo. Es un chico lindo, lindo por fuera, por dentro, por donde lo veas. 20 puntos”, declaró la joven, dejando en evidencia la buena impresión que tiene de su compañero.

Por su parte, Kevin Díaz también fue interrogado sobre la cercanía que mantiene con la arequipeña y respondió con elogios. “Es increíble, con una sola palabra te la describo así, es una mujer muy buena”, señaló sonriente.

Sin embargo, cuando le preguntaron si ambos están cerca de oficializar un romance, el modelo evitó confirmar cualquier relación sentimental y optó por la cautela. “Todavía no, no podemos decir nada en realidad”, respondió, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de su vínculo con Onelia Molina.

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