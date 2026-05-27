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Mario Irivarren es ampayado besando y abrazando a joven muy parecida a Onelia Molina en plena vía pública

Las cámaras de 'Amor y fuego' captaron al ex chico reality Mario Irivarren junto a una misteriosa joven, quien llamó la atención de los conductores por su parecido físico con su exnovia Onelia Molina.

¿Mario Irivarren se dio una nueva oportunidad en el amor? Foto: Composición LR/Willax.
¿Mario Irivarren se dio una nueva oportunidad en el amor? Foto: Composición LR/Willax.
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'Amor y fuego' ampayó a Mario Irivarren muy cariñoso con una joven identificada como Tábatha Suárez en plena vía pública. Según las imágenes, el ex chico reality fue visto besándole la frente a la joven ante varios transeúntes.

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