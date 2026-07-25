Pati Lorena y Pamela López conducirán espacio digital de ‘Vale Todo’, que confrontará los valores familiares a través de los intensos conflictos entre madre e hija. Foto: difusión

Pati Lorena y Pamela López conducirán espacio digital de ‘Vale Todo’, que confrontará los valores familiares a través de los intensos conflictos entre madre e hija. Foto: difusión

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La exitosa novela brasileña 'Vale Todo' se estrenará este lunes 3 de agosto, a partir de las 7.00 p. m. por Panamericana Televisión. El canal informó que la impactante nueva versión de la producción que conquistó al mundo también llegará al mundo digital. Es decir, tendrá una cobertura especial en el canal oficial de YouTube de Vale Todo Perú, con comentarios, previa y post show de cada capítulo.

Las encargadas de conducir este nuevo espacio serán Pati Lorena y Pamela López, quienes volverán a estar frente a frente tras su participación en La granja VIP Perú. Ambas compartirán sus opiniones sobre los momentos más intensos de la novela, con un estilo directo y sin filtros.

Pamela López y Pati Lorena frente a frente tras conflictos

'Vale Todo', que se emitirá de lunes a viernes por Panamericana Televisión, es la nueva versión de la icónica historia que confrontará los valores de una madre frente a los oscuros deseos de su hija. Pamela López y Pati Lorena serán las encargadas de reflexionar sobre los conflictos de valores detrás de cada personaje.

La novela brasileña ‘Vale Todo’ se estrena este lunes 3 de agosto a las 7:00 p.m. por Panamericana Televisión, ofreciendo una nueva versión de la icónica historia. Foto: difusión

El programa digital acompañará cada emisión de 'Vale Todo', desde la previa hasta el react y el post show. La propuesta busca que los seguidores de la novela vivan la historia más allá de la televisión, comentando cada escena, personaje y conflicto junto a dos figuras que ya generaron conversación en el reality.

"En la vida, para triunfar, vale todo", dice Pati Lorena en la promoción de la telenovela de Panamericana Televisión. "No siempre señora", añade Pamela López. "Una vez más, cara a cara", sostiene la productora peruana. "Ya puedo imaginar de qué lado estará la señora", agrega la aún esposa de Cueva.