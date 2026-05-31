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Cantante Guillermo Dávila sorprende al revelar su cariño especial por Gisela Válcarcel y admite encuentros en Perú: "Es mi cariño amado"

Guillermo Dávila dejó en shock a más de uno al destapar diversos encuentros que tiene con Gisela Valcárcel cada vez que visita Perú, además de revelar la relación que ambos mantienen.

Guillermo Dávila y Gisela Valcárcel siempre han mostrado una gran cercanía. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
Guillermo Dávila y Gisela Valcárcel siempre han mostrado una gran cercanía. Foto: Composición LR/Captura/Difusión
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Guillermo Dávila volvió a captar la atención del público tras referirse con especial afecto a Gisela Valcárcel, una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana. Durante una reciente entrevista en el pódcast 'Café con la Chévez', el cantante y actor venezolano recordó distintos episodios compartidos con la conductora y destacó el vínculo que han conservado a lo largo del tiempo.

Las declaraciones del intérprete generaron interés debido a los rumores que durante años rodearon su cercanía con la presentadora. Sin embargo, fue enfático al explicar que la relación siempre estuvo basada en la amistad, el respeto mutuo y las experiencias vividas durante sus encuentros en Perú.

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Guillermo Dávila llena de halagos a Gisela Valcárcel

Consultado sobre la relación que mantiene con la conductora, Guillermo Dávila respondió con una frase que rápidamente llamó la atención. “Ella es mi cariño amado, ella siempre ha sido y siempre fue”, expresó al referirse a Gisela Valcárcel. El cantante agregó que la amistad entre ambos ha permanecido intacta pese a los rumores que surgieron en distintos momentos de sus trayectorias públicas.

El artista explicó que muchas versiones nacieron debido a su carácter extrovertido y a las situaciones que compartieron durante años. “Como yo era demasiado echador de broma, se dieron muchas cosas que generaron más noticias. Ella siempre fue, como hasta ahora, mi amiga”, señaló durante la conversación.

El padre de Vasco Madueño también confirmó que los encuentros con la presentadora continúan cada vez que visita territorio peruano. “Sí, hace poco fuimos a comer con Susana Umbert. Y nos reímos mucho nosotros esa noche, por la cantidad de cosas que tuvimos que vivir inocentemente”, contó al recordar una reciente reunión.

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Guillermo Dávila confiesa que tiene pareja

Durante la entrevista, Guillermo Dávila también habló sobre su situación sentimental actual. Aunque mantiene una relación amorosa, reconoció que la distancia forma parte de su realidad cotidiana. “Tengo mi pareja, pero está muy lejos. Estoy solo en un sitio donde tengo el mar cerca. A mí me encanta navegar”, comentó.

El cantante explicó que disfruta de una vida tranquila vinculada al mar y reflexionó sobre los desafíos que suelen aparecer en las relaciones de pareja. Desde su experiencia personal, consideró que la convivencia puede convertirse en un proceso complejo cuando las personas comienzan a conocerse con mayor profundidad.

“A medida que yo empiezo a conocer a mis parejas como que se me complica la vida y a medida que me conocen a mí se les complica la vida a ellas. Entonces manteniendo la distancia”, afirmó con sinceridad al abordar los retos que enfrenta en el ámbito sentimental.

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