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Fabio Agostini, modelo español, y la poderosa razón por la que quiere que Argentina gane el Mundial 2026: “Tengo sentimientos encontrados”

Fabio Agostini, ganador de 'La casa de los famosos', explica por qué apoya a la selección de Argentina y no a su país en la final de la Copa Mundial 2026.

A pesar de sus raíces españolas, Fabio Agostini admite tener una fuerte afinidad por Argentina, destacando su conexión familiar y el estilo de juego de la selección sudamericana. Foto: Composición LR/Chatgpt
A pesar de sus raíces españolas, Fabio Agostini admite tener una fuerte afinidad por Argentina, destacando su conexión familiar y el estilo de juego de la selección sudamericana. Foto: Composición LR/Chatgpt
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Este domingo diecinueve de julio se realizará la gran final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España. Cuando muchos creían que el modelo Fabio Agostini deseaba que su país vuelva a besar la gloria 16 años después, el ganador de 'La casa de los famosos Telemundo' sorprendió a más de uno con su respuesta.

En una reciente entrevista con Jorge Pabón, el 'Molusco', de Puerto Rico, el exparticipante de realities juveniles como 'Combate' y 'Esto es guerra' manifestó que tiene sentimientos encontrados por la final del Mundial 2026. Sin embargo, dijo que en esta ocasión apoya a la Albiceleste.

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Fabio Agostini va por Argentina en la final del Mundial 2026

"¿Por qué vas a Argentina este domingo contra tu país, España?", preguntó el comunicador puertorriqueño, a lo que Fabio Agostini contó que siente mucha afinidad por Argentina no solo porque su papá nació allí, sino también porque de niño disfrutó muchos partidos de los sudamericanos.

"Sí, prefiero que gane Argentina, la verdad, lo admito, pero si gana España igual voy a estar muy contento porque voy al muerte también con la Roja. Pero bueno, la gente se va a estar preguntando, ¿por qué este tío es de España y va con la Albiceleste? Porque mi padre es argentino y de niño siempre nos llevaba mi hermano y a mí con la camiseta de Maradona a hacer barra con toda la gente de Argentina", indicó.

Fabio Agostini, quien ganó US$200.000 en 'La casa de los famosos Telemundo', recalcó que no solo es por las raíces argentinas de su padre, sino también por el estilo de juego de la Albiceleste. "Tengo más sentimientos encontrados con la selección argentina que con la de España. Me divierte más, me apasiona más. Mi bisabuelo es fundador de Argentinos Juniors, que está en primera división, y por eso como que siempre ha habido mucha afinidad con Argentina", añadió.

Por otro lado, el hermano menor de Bruno Agostini indicó que no le importa lo que digan de él los españoles cuando expresa su amor por Argentina. "Es que a mí si me la compra o no, me chupa un hu**o, hermano. A mí qué me importa lo que diga la gente. Yo voy a quien me da la gana, no a quien me digan los demás", concluyó.

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