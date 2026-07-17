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Tabla de la Liga 1: partidos y resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

Revisa la programación de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa cómo marcha el acumulado con miras a la pelea por el título y la clasificación a torneos internacionales.

La primera fecha del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Foto: Liga 1
La primera fecha del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Foto: Liga 1
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Luego de varias semanas de descanso y preparación, los clubes se alistan para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Las distintas instituciones buscarán empezar de la mejor manera, pues también deben pensar en la tabla acumulada.

Alianza Lima, Universitario y Los Chankas son algunas de las escuadras que desean luchar por el título nacional. Por otra parte, Sporting Cristal, Sport Boys y Atlético Grau esperan superar su irregular campaña en el Apertura.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 empezarán HOY, a partir de la 1.00 p. m., con el Juan Pablo II vs FC Cajamarca.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.ADT
2.Alianza Atlético
3.Alianza Lima
4.Atlético Grau
5.Cienciano
6.Comerciantes Unidos
7.Deportivo Garcilaso
8.Cusco FC
9.Deportivo Garcilaso
10.Deportivo Moquegua
11.FBC Melgar
12.FC Cajamarca
13.Los Chankas
14.Sport Boys
15.Sport Huancayo
16.Sporting Cristal
17.Universitario
18.UTC

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1712+2240
2.Los Chankas1710+434
3.Cienciano1710+1233
4.Universitario178+929
5.Melgar178+928
6.Cusco FC178-327
7.Deportivo Garcilaso177+326
8.Alianza Atlético175+221
9.Comerciantes Unidos175-221
10.ADT175+120
11.Sport Boys175-420
12.Sporting Cristal175-219
13.UTC174-518
14.CD Moquegua175-718
15.FC Cajamarca174-517
16.Atlético Grau174-616
17.Sport Huancayo174-1016
18.Juan Pablo II174-1816

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Partidos de la Liga 1: fecha 1 del Clausura

Viernes 17 de julio

  • FC Cajamarca vs Juan Pablo II
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón
  • Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Cienciano vs Melgar
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 18 de julio

  • Moquegua vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: 25 de Noviembre
  • ADT vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Unión Tarma
  • Atlético Grau vs UTC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: La Matanza
  • Cusco vs Alianza Atlético
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 19 de julio

  • Los Chankas vs Sport Boys
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Municipal Los Chankas
  • Alianza Lima vs Sport Huancayo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los encuentros de la Liga 1 2026 está a cargo del canal L1 Max, disponible en operadores de TV por cable y satélite como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Best Cable.

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