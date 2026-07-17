Tabla de la Liga 1: partidos y resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado
Revisa la programación de los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa cómo marcha el acumulado con miras a la pelea por el título y la clasificación a torneos internacionales.
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Luego de varias semanas de descanso y preparación, los clubes se alistan para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Las distintas instituciones buscarán empezar de la mejor manera, pues también deben pensar en la tabla acumulada.
Alianza Lima, Universitario y Los Chankas son algunas de las escuadras que desean luchar por el título nacional. Por otra parte, Sporting Cristal, Sport Boys y Atlético Grau esperan superar su irregular campaña en el Apertura.
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Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 empezarán HOY, a partir de la 1.00 p. m., con el Juan Pablo II vs FC Cajamarca.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|ADT
|2.
|Alianza Atlético
|3.
|Alianza Lima
|4.
|Atlético Grau
|5.
|Cienciano
|6.
|Comerciantes Unidos
|7.
|Deportivo Garcilaso
|8.
|Cusco FC
|9.
|Deportivo Garcilaso
|10.
|Deportivo Moquegua
|11.
|FBC Melgar
|12.
|FC Cajamarca
|13.
|Los Chankas
|14.
|Sport Boys
|15.
|Sport Huancayo
|16.
|Sporting Cristal
|17.
|Universitario
|18.
|UTC
Tabla de posiciones del Acumulado
Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|17
|12
|+22
|40
|2.
|Los Chankas
|17
|10
|+4
|34
|3.
|Cienciano
|17
|10
|+12
|33
|4.
|Universitario
|17
|8
|+9
|29
|5.
|Melgar
|17
|8
|+9
|28
|6.
|Cusco FC
|17
|8
|-3
|27
|7.
|Deportivo Garcilaso
|17
|7
|+3
|26
|8.
|Alianza Atlético
|17
|5
|+2
|21
|9.
|Comerciantes Unidos
|17
|5
|-2
|21
|10.
|ADT
|17
|5
|+1
|20
|11.
|Sport Boys
|17
|5
|-4
|20
|12.
|Sporting Cristal
|17
|5
|-2
|19
|13.
|UTC
|17
|4
|-5
|18
|14.
|CD Moquegua
|17
|5
|-7
|18
|15.
|FC Cajamarca
|17
|4
|-5
|17
|16.
|Atlético Grau
|17
|4
|-6
|16
|17.
|Sport Huancayo
|17
|4
|-10
|16
|18.
|Juan Pablo II
|17
|4
|-18
|16
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Partidos de la Liga 1: fecha 1 del Clausura
Viernes 17 de julio
- FC Cajamarca vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.15 p. m.
- Estadio: Alberto Gallardo
- Cienciano vs Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Sábado 18 de julio
- Moquegua vs Comerciantes Unidos
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: 25 de Noviembre
- ADT vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Estadio: Unión Tarma
- Atlético Grau vs UTC
- Hora: 3.30 p. m.
- Estadio: La Matanza
- Cusco vs Alianza Atlético
- Hora: 6.30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 19 de julio
- Los Chankas vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Estadio: Municipal Los Chankas
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Hora: 7.00 p. m.
- Estadio: Alejandro Villanueva
¿Cómo ver la Liga 1 2026?
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