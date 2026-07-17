Tabla de la Liga 1: partidos y resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

La primera fecha del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Foto: Liga 1

La primera fecha del Torneo Clausura se jugará entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio. Foto: Liga 1

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Luego de varias semanas de descanso y preparación, los clubes se alistan para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Las distintas instituciones buscarán empezar de la mejor manera, pues también deben pensar en la tabla acumulada.

Alianza Lima, Universitario y Los Chankas son algunas de las escuadras que desean luchar por el título nacional. Por otra parte, Sporting Cristal, Sport Boys y Atlético Grau esperan superar su irregular campaña en el Apertura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Los partidos del Torneo Clausura de la Liga 1 empezarán HOY, a partir de la 1.00 p. m., con el Juan Pablo II vs FC Cajamarca.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. ADT 2. Alianza Atlético 3. Alianza Lima 4. Atlético Grau 5. Cienciano 6. Comerciantes Unidos 7. Deportivo Garcilaso 8. Cusco FC 9. Deportivo Garcilaso 10. Deportivo Moquegua 11. FBC Melgar 12. FC Cajamarca 13. Los Chankas 14. Sport Boys 15. Sport Huancayo 16. Sporting Cristal 17. Universitario 18. UTC

Tabla de posiciones del Acumulado

Alianza Lima —ganador del Torneo Apertura— parte en el primer lugar de la tabla acumulada de la Liga 1.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 17 12 +22 40 2. Los Chankas 17 10 +4 34 3. Cienciano 17 10 +12 33 4. Universitario 17 8 +9 29 5. Melgar 17 8 +9 28 6. Cusco FC 17 8 -3 27 7. Deportivo Garcilaso 17 7 +3 26 8. Alianza Atlético 17 5 +2 21 9. Comerciantes Unidos 17 5 -2 21 10. ADT 17 5 +1 20 11. Sport Boys 17 5 -4 20 12. Sporting Cristal 17 5 -2 19 13. UTC 17 4 -5 18 14. CD Moquegua 17 5 -7 18 15. FC Cajamarca 17 4 -5 17 16. Atlético Grau 17 4 -6 16 17. Sport Huancayo 17 4 -10 16 18. Juan Pablo II 17 4 -18 16

Partidos de la Liga 1: fecha 1 del Clausura

Viernes 17 de julio

FC Cajamarca vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.15 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Melgar

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 18 de julio

Moquegua vs Comerciantes Unidos

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: 25 de Noviembre

ADT vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs UTC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: La Matanza

Cusco vs Alianza Atlético

Hora: 6.30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 19 de julio

Los Chankas vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Municipal Los Chankas

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Hora: 7.00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva

¿Cómo ver la Liga 1 2026?

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