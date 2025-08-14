La cantautora peruana Milena Wharton deslumbró en su primer concierto sinfónico el 10 de agosto en el Gran Teatro Nacional de Lima, junto a artistas como Américo. Foto: difusión | Foto: difusión

La cantautora peruana Milena Wharton ofreció el pasado domingo 10 de agosto un espectáculo inolvidable en su primer concierto sinfónico en el Gran Teatro Nacional de Lima, hasta donde llegaron sus artistas emblemáticos como Silvia Falcón, Alwa desde Bolivia, Antología, Los Mirlos y desde Chile apareció Américo, con quien cantó ‘Una lloradita’, tema que compusieron ambos intérpretes.

Milena Wharton, quien semanas atrás estuvo en el ojo de la tormenta por cantar junto a Agua Marina, sorprendió a sus fans al presentar en vivo por primera vez su nueva cumbia ‘Una lloradita’, en colaboración con Américo, quien viajó a Lima especialmente para esta presentación. Este tema, que pronto estará disponible en las plataformas digitales, será parte del segundo disco de la artista peruana.

“Todo comenzó con la idea de grabar un TikTok, y terminamos componiendo una canción y cantándola en el Gran Teatro Nacional. Increíble”, escribió Américo en sus redes tras el concierto. El artista se mostró agradecido por la experiencia en Lima y elogió el talento de Milena Warthon.

Milena Wharton cuenta cómo fue grabar con Américo

En conversación con La República, Milena Wharton cuenta cómo fue grabar con Américo. Según la intérprete de ‘Warmisitay’, el nexo entre ambos fue Dayane, hija del chileno que le había escrito en sus redes sociales. Luego, la peruana viajó este año a Chile, donde tuvieron la oportunidad de compartir una cena, donde nació la idea de grabar juntos.

Meses después, Américo llegó al Perú y fue acá donde se pusieron a trabajar en un nuevo single. Lograron armar la maqueta del tema y los arreglos finales se terminaron en remoto. “Fue superchévere grabar juntos, lo conocí de una manera bastante orgánica. La canción ya está casi lista, ya la hemos tocado una vez ahora en el Gran Teatro Nacional”, comentó.

Asimismo, Warthon destacó el profesionalismo del artista que brilló en Viña del Mar. “Él es una persona superchévere y que ha tenido toda la predisposición. Realmente, yo estoy muy agradecida porque es un artista supergrande, un artista que me va a abrir muchas puertas allá en Chile, que es un país al cual yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto, que siempre me apoyan en todo”, añadió.

Por otro lado, Milena anunció que el 8 de noviembre llegará al Teatro Ceina, en Chile, donde presentará por primera vez en concierto su nuevo disco (que saldrá a la luz en octubre). “Creo que eso también me va a ayudar muchísimo para que esta canción (‘Una lloradita’) pueda llegar a más público aún del que ya tengo. La canción ha quedado superchévere, superdivertida, tiene un mensaje superbonito”, concluyó.

Milena Wharton brilló en el Gran Teatro Nacional



La noche del 10 de agosto inició con una escena impactante: Milena apareció descendiendo desde lo alto con majestuosas alas, desatando la ovación inmediata del público. “Juntos vamos a atrevernos, vamos a abrir nuestras alas”, dijo emocionada antes de dar inicio a un show cargado de mucha emoción.

Durante dos horas de espectáculo sinfónico, Milena recorrió su primer álbum con temas como ‘Ojos negros’, ‘Chiquitita’, ‘Milagros’ y ‘Azúcar’, provocando lágrimas y aplausos entre el público. También encendió la fiesta con himnos como ‘La nena’, ‘Victoria’, ‘Latinchola’ y ‘Warmisitay’, haciendo bailar a familias enteras en una velada que combinó tradición y modernidad.

