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Dua Lipa y Callum Turner se casaron y celebrarán con una fiesta de tres días en Italia

La cantante británica Dua Lipa se casó el último domingo con el popular actor Callum Turner en Londres.

Dua Lipa es una de las cantantes más importantes del mundo. Foto: Vanity Fair.
Dua Lipa es una de las cantantes más importantes del mundo. Foto: Vanity Fair.
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La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner ya son esposos. Funcionarios locales de Londres confirmaron a The Associated Press que la pareja contrajo matrimonio el último domingo en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los lugares más conocidos de la capital británica para celebrar bodas civiles.

Tras la ceremonia, imágenes de ambos saliendo del recinto comenzaron a viralizarse en redes sociales. En las fotografías, Dua Lipa, de 30 años, aparece luciendo un conjunto blanco de Schiaparelli compuesto por falda y chaqueta, acompañado por un sombrero de ala ancha y guantes a juego, según reportaron diversos medios internacionales. Por su parte, Callum Turner, de 36 años, vistió un traje azul cruzado de Ferragamo, combinado con pantalón, camisa y corbata del mismo tono.

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Fiesta de Dua Lipa y Callum Turner durará tres días

Luego de oficializar su matrimonio en una ceremonia civil privada realizada en el Old Marylebone Town Hall de Londres, Dua Lipa y Callum Turner preparan una celebración de gran escala en Sicilia, Italia, donde reunirán a invitados del mundo de la música y el entretenimiento durante tres días de festejos.

Las actividades comenzarán este jueves y congregarán a cerca de 300 asistentes. El evento central se realizará en la reconocida Villa Valguarnera, una histórica residencia barroca del siglo XVII ubicada en Bagheria. La agenda de celebraciones continuará el sábado en el Palazzo Gangi, en Palermo, emblemático edificio donde se filmaron escenas de la película 'El Gatopardo' (1963).

Entre los invitados confirmados figuran reconocidas estrellas como Elton John, sobre quien circulan versiones de una posible presentación privada, además de Charli XCX, Mark Ronson y Olivia Dean.

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¿Quién es Callum Turner, esposo de Dua Lipa?

Callum Turner ha construido una sólida carrera en el cine y la televisión, y destaca por su participación en la saga 'Fantastic Beasts' ('Animales fantásticos'), donde ganó mayor reconocimiento internacional. El actor británico también formó parte de 'The Boys in the Boat', película dirigida por George Clooney, y de la serie bélica 'Masters of the Air', producción ambientada en la Segunda Guerra Mundial disponible en Apple TV+.

Entre sus trabajos más recientes figura 'Eternity', una comedia romántica con tintes fantásticos centrada en el más allá, en la que comparte roles con Elizabeth Olsen.

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