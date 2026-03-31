William Luna y Pelo D’ Ambrosio se unen para celebrar la tercera edición de ‘Canto al Perú’. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

William Luna y Pelo D’ Ambrosio se unen para celebrar la tercera edición de ‘Canto al Perú’. Fotos: Facebook | Fotos: Facebook

La música peruana volverá a vestirse de gala con la llegada de 'Canto al Perú Vol. 3 – Edición Deluxe', un espectáculo que reunirá en un mismo escenario a dos de los máximos exponentes de la música andina contemporánea: William Luna y Pelo D'Ambrosio. Esta esperada reunión se dará el próximo 18 de abril en el Teatro Canout de Miraflores. Cabe mencionar que las dos ediciones anteriores fueron un éxito rotundo, logrando llenos totales en el Teatro de Plaza Norte.

Este espectáculo, en su tercera edición y en formato Deluxe, promete ser una noche especial dedicada a la identidad, la memoria y el sentimiento peruano a través de canciones que han marcado generaciones. Ambos artistas, reconocidos por su trayectoria y por llevar la música peruana a escenarios nacionales e internacionales, ofrecerán un show lleno de emociones, tradición y mensajes de orgullo por el país.

TE RECOMENDAMOS SANAR EL LINAJE FEMENINO: LAS HERIDAS QUE HEREDAMOS SIN DARNOS CUENTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

William Luna y Pelo D’Ambrosio juntos en el Teatro Canout. Foto: difusión.

William Luna y Pelo D'Ambrosio juntos en Miraflores



Por una parte estará William Luna, considerado como una de las voces más importantes del país, intérprete de himnos como 'Niñachay', 'Vienes y te vas' y 'Linda Wawita', entre otros clásicos del género. En el otro extremo estará Pelo D'Ambrosio, quien tiene a su cargo canciones como 'Lejos de ti', 'Cómo haré', 'Ojalá', 'Te he mentido', entre otras.

'Canto al Perú' se ha consolidado como un espectáculo que celebra nuestras raíces, fusionando lo andino con lo contemporáneo, en una puesta en escena pensada para toda la familia y para todos aquellos que se sienten conectados con la música peruana.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma de Teleticket y también se ha habilitado un número de contacto (938 427 357) vía WhatsApp para consultas y reservas.



