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Cantante Briella llega a Lima por primera vez: fecha, lugar y entradas para ver a la venezolana que acusó a Shakira y Bizarrap de plagio

La artista, conocida por sus éxitos en plataformas digitales, presentará en Lima su nueva canción '2 novios', un tema fresco y atrevido que inicia una nueva etapa en su carrera musical.


La cantante venezolana Briella visitará Perú el 5 de junio para presentarse en el centro de convenciones Scencia de La Molina, como parte del ‘Curita para el Corazón Tour’ de Zhamira.
La cantante venezolana Briella visitará Perú el 5 de junio para presentarse en el centro de convenciones Scencia de La Molina, como parte del ‘Curita para el Corazón Tour’ de Zhamira. | Foto: difusión
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La cantante, compositora y productora venezolana Briella, quien años atrás se hizo famosa por acusar a Shakira y Bizarrap de plagio, visitará por primera vez Perú para presentarse el próximo 5 de junio en el centro de convenciones Scencia de La Molina, donde será la artista invitada del 'Curita para el Corazón Tour' de Zhamira, una de las voces femeninas venezolanas con mayor proyección internacional.

La presentación en Lima promete ser una oportunidad para que el público peruano disfrute en vivo de una artista que ha conquistado millones de reproducciones y seguidores gracias a su talento, carisma y cercanía en plataformas digitales. Las entradas para el show de Zhamira y Briella se encuentran en Teleticket, desde S/ 169. Aún hay descuento con BBVA.

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Briella combina una sólida formación musical con una destacada presencia digital. Su trayectoria comenzó en redes sociales y luego se consolidó como artista profesional con una propuesta fresca y contemporánea. Canciones como 'Solo tú', 'Coquette', 'Electricidad', 'QLQ' y 'Un Beta' han contribuido a expandir su alcance internacional.

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Ricardo Montaner, Tini Stoessel, Norberto Vélez y más este fin de semana

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Briella lanza su tema '2 novios'

Por otro lado, la cantante venezolana Briella inaugura una nueva etapa musical con '2 novios', un tema fresco, atrevido y lleno de ritmo que promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada. La canción explora situaciones sentimentales que suelen complicarse más de lo esperado y las transforma en una experiencia divertida y cercana para el público.

'2 novios', un sencillo explosivo que marca el inicio de una renovada etapa artística y reafirma su posición como una de las figuras emergentes más prometedoras de la música latina, se caracteriza por su mezcla irresistible de merenguetón, pop latino y sonidos urbanos.

“Quería hacer una canción divertida, fresca y con mucha personalidad, pero que al mismo tiempo la gente pudiera disfrutar y sentir cercana”, expresa Briella, natural de Valencia, sobre este nuevo lanzamiento, cargado de energía, picardía y una actitud contagiosa que invita a cantar, bailar y compartir.

Este sencillo representa el primer adelanto del próximo EP de la artista y llega acompañado de un videoclip oficial que refleja la identidad visual de esta nueva etapa y muestra una faceta más atrevida, segura y auténtica.

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