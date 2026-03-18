Leonardo Navarro había sido reconocido incluso por el propio Américo por su imitación en 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

Leonardo Navarro había sido reconocido incluso por el propio Américo por su imitación en 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Facebook/Latina

La inesperada salida de Leonardo Navarro Madueño, conocido por su imitación de Américo en 'Yo soy', sorprendió a la audiencia en pleno inicio de la semana final del concurso. El lunes 16 de marzo, la producción del programa, a través del conductor Franco Cabrera, anunció su expulsión por incumplir protocolos internos, lo que generó desconcierto entre seguidores y compañeros.

El cantante profesional, que había sido considerado uno de los favoritos de la temporada 2026, decidió aclarar públicamente lo ocurrido. En su pronunciamiento, explicó la naturaleza de su falta y buscó despejar especulaciones sobre un posible conflicto con Latina y la productora Rayo en la Botella, fundada por el jurado Ricardo Morán.

Imitador de Américo habla tras su salida de 'Yo soy'

Un día después de su expulsión de 'Yo soy', Leonardo Navarro compartió un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció a su público y descartó por completo algún suceso cuestionable en torno a su partida. “Quiero ser enfático: mi salida se ha dado en buenos términos con la producción. No hubo incidentes mayores. Me retiro con la frente en alto, porque siempre he actuado con integridad y guiado por mis valores”, expresó.

El imitador de Américo aclaró que el incumplimiento de los reglamentos internos, señalado por el conductor Franco Cabrera, se originó debido a que desconocía ciertos aspectos legales. “En esta carrera, a veces nos enfrentamos a documentos con términos legales muy técnicos que, por falta de conocimiento en su momento, no logré comprender del todo. Hoy afronto esta etapa con la tranquilidad de haber actuado siempre de buena fe”, argumentó. Además, agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que continuará con su carrera.

Imitador de Américo rompe su silencio tras expulsión de 'Yo soy'. Foto: captura Instagram

Así se comunicó la expulsión del imitador de Américo de 'Yo soy'

La noticia de su separación se dio en vivo durante la transmisión del programa. Franco Cabrera, conductor del reality junto a Diana Sánchez, informó: “El participante Américo, Leonardo Navarro, ha sido separado de la competencia. Hace minutos, he sido informado por la producción de esta decisión, dado que no ha cumplido con los reglamentos y protocolos internos del programa”.

El anuncio generó sorpresa entre los asistentes y televidentes, quienes no esperaban que un participante fuera retirado en esa instancia. Navarro había recibido elogios del propio Américo, cantante chileno conocido como el ‘Rey de la Cumbia’, y se perfilaba como uno de los candidatos más fuertes para llegar a la final.

Más allá de esta situación, el artista de Ventanilla, que anteriormente participó en 'La Voz Perú' y 'Los 4 Finalistas' y formó parte de agrupaciones como Grupo Néctar y Orquesta Candela, aseguró que seguirá trabajando en nuevos proyectos musicales.