HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     
Espectáculos

Christian Domínguez lamenta haber perdido su contrato en ‘América hoy’ tras polémica con Melanie Martínez: "Estaría trabajando"

El cantante Christian Domínguez aseguró que su regreso al programa estaba casi cerrado, pero la controversia con la madre de su hija influyó en la decisión final con la producción del magazine.

Christian Domínguez se pronunció sobre el trabajó que perdió en América TV. Foto: composición LR/América TV
Christian Domínguez se pronunció sobre el trabajó que perdió en América TV. Foto: composición LR/América TV
Escuchar
Resumen
Compartir

Christian Domínguez se presentó como invitado en el programa "América hoy", en el que habló abiertamente sobre la polémica que mantiene con Melanie Martínez, madre de su hija mayor. En medio de este contexto, el cantante reveló que estuvo a punto de regresar como conductor al espacio televisivo, luego de su paso por Panamericana TV, pero su incorporación no se concretó debido a la controversia.

Según explicó el cumbiambero, su retorno estaba prácticamente definido hasta que surgieron los problemas personales que actualmente enfrenta. “Yo vine y un día anterior, iba a estar parado aquí, quizás trabajando ya. Eso fue hasta un día jueves”, expresó en el magazine.

PUEDES VER: Pamela Franco conmueve con cruda confesión por la condición de su hija: "Se me cruzó por la cabeza no estar"

lr.pe

Domínguez revela que perdió la oportunidad de ingresar a 'América hoy' por polémica con Melanie Martínez

Durante su participación en el programa, el líder de La Gran Orquesta Internacional detalló que su posible regreso al magazine de América TV estaba bastante avanzado y que incluso ya había sostenido conversaciones con la producción. El cantante aseguró que todo se encontraba encaminado hasta pocos días antes de la decisión definitiva; sin embargo, la situación cambió tras sus enfrentamientos con Melanie Martínez, quien expuso en distintos espacios de televisión detalles sobre el vínculo con su hija, lo que generó molestia en él.

Esta versión fue respaldada por la conductora Janet Barboza, quien confirmó que el cantante había sido considerado por la producción. “Es verdad, Cristian Domínguez estaba considerado, nuestro productor Papo Tudela lo consideró para que sea parte del equipo de ‘América hoy’. Sin embargo, a raíz de estos problemas, también es verdad que hay que decirlo, desgraciadamente se le bajó el dedo y ya él no pudo ingresar a esta chamba”, señaló la conductora.

PUEDES VER: Pedro Aquino y su estrategia para no ser descubierto por su esposa y tener un encuentro privado con 'La Chocolatita’

lr.pe

Christian Domínguez niega usar a su hija para limpiar su imagen

En otro momento de la entrevista, el cantante se refirió a los comentarios sobre su relación con su hija y rechazó las acusaciones de estar utilizando este vínculo para mejorar su imagen pública. El cumbiambero cuestionó que se expongan temas privados y aseguró que ha mantenido discreción respecto de su vida familiar.

“¿Ustedes han visto algún comentario mío, alguna historia mía, algo, algo que ha ventilado de lo que está pasando? No, es algo de nosotros, de ella y mío, y se sienta a contarlo. Sé por qué contar esa parte de nosotros si justamente a votación de qué”, afirmó la pareja de Karla Tarazona. Además, expresó su incomodidad por la exposición de asuntos personales y señaló que se trata de un tema delicado que debería mantenerse en el ámbito privado.

Notas relacionadas
Pamela Franco conmueve con cruda confesión por la condición de su hija: "Se me cruzó por la cabeza no estar"

Pamela Franco conmueve con cruda confesión por la condición de su hija: "Se me cruzó por la cabeza no estar"

LEER MÁS
Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le dio "ni 10 céntimos" para el tratamiento por el autismo de su hija

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no le dio "ni 10 céntimos" para el tratamiento por el autismo de su hija

LEER MÁS
Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

Christian Domínguez envió carta notarial a Pamela Franco y la acusó de difamación: cantante se ratificó en sus declaraciones

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adolfo Aguilar comete infidencia y saca a la luz que Pati Lorena, participante de 'La granja VIP', es la productora del reality

Adolfo Aguilar comete infidencia y saca a la luz que Pati Lorena, participante de 'La granja VIP', es la productora del reality

LEER MÁS
Andrea Llosa admite fracaso de su programa en Panamericana TV y revela el verdadero motivo: "Esto es así, muy simple"

Andrea Llosa admite fracaso de su programa en Panamericana TV y revela el verdadero motivo: "Esto es así, muy simple"

LEER MÁS
Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

Pamela López estalla y termina definitivamente EN VIVO con Paul Michael tras fuertes peleas: "Me ha contestado horrible"

LEER MÁS
Magdyel Ugaz anuncia la ruptura definitiva de su relación con deportista y revela el fuerte motivo: “Ya no estábamos en el mismo baile”

Magdyel Ugaz anuncia la ruptura definitiva de su relación con deportista y revela el fuerte motivo: “Ya no estábamos en el mismo baile”

LEER MÁS
Alessandra Fuller rompe su silencio sobre romance de su ex, Pablo Heredia, y Shirley Arica: "Siempre la he visto muy decidida"

Alessandra Fuller rompe su silencio sobre romance de su ex, Pablo Heredia, y Shirley Arica: "Siempre la he visto muy decidida"

LEER MÁS
Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

Futbolista Pedro Aquino es ampayado entrando al departamento de modelo y le es infiel a su esposa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025