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Christian Domínguez se presentó como invitado en el programa "América hoy", en el que habló abiertamente sobre la polémica que mantiene con Melanie Martínez, madre de su hija mayor. En medio de este contexto, el cantante reveló que estuvo a punto de regresar como conductor al espacio televisivo, luego de su paso por Panamericana TV, pero su incorporación no se concretó debido a la controversia.

Según explicó el cumbiambero, su retorno estaba prácticamente definido hasta que surgieron los problemas personales que actualmente enfrenta. “Yo vine y un día anterior, iba a estar parado aquí, quizás trabajando ya. Eso fue hasta un día jueves”, expresó en el magazine.

Domínguez revela que perdió la oportunidad de ingresar a 'América hoy' por polémica con Melanie Martínez

Durante su participación en el programa, el líder de La Gran Orquesta Internacional detalló que su posible regreso al magazine de América TV estaba bastante avanzado y que incluso ya había sostenido conversaciones con la producción. El cantante aseguró que todo se encontraba encaminado hasta pocos días antes de la decisión definitiva; sin embargo, la situación cambió tras sus enfrentamientos con Melanie Martínez, quien expuso en distintos espacios de televisión detalles sobre el vínculo con su hija, lo que generó molestia en él.

Esta versión fue respaldada por la conductora Janet Barboza, quien confirmó que el cantante había sido considerado por la producción. “Es verdad, Cristian Domínguez estaba considerado, nuestro productor Papo Tudela lo consideró para que sea parte del equipo de ‘América hoy’. Sin embargo, a raíz de estos problemas, también es verdad que hay que decirlo, desgraciadamente se le bajó el dedo y ya él no pudo ingresar a esta chamba”, señaló la conductora.

Christian Domínguez niega usar a su hija para limpiar su imagen

En otro momento de la entrevista, el cantante se refirió a los comentarios sobre su relación con su hija y rechazó las acusaciones de estar utilizando este vínculo para mejorar su imagen pública. El cumbiambero cuestionó que se expongan temas privados y aseguró que ha mantenido discreción respecto de su vida familiar.

“¿Ustedes han visto algún comentario mío, alguna historia mía, algo, algo que ha ventilado de lo que está pasando? No, es algo de nosotros, de ella y mío, y se sienta a contarlo. Sé por qué contar esa parte de nosotros si justamente a votación de qué”, afirmó la pareja de Karla Tarazona. Además, expresó su incomodidad por la exposición de asuntos personales y señaló que se trata de un tema delicado que debería mantenerse en el ámbito privado.