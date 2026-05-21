Christian Meier desató la nostalgia en concierto de Ed Sheeran en Lima: esta fue su participación
Christian Meier abrió el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional y deslumbró a miles de fans. El artista peruano interpretó clásicos como 'Espérame en el tren' y 'Carreteras mojadas'.
Christian Meier encendió el Estadio Nacional al abrir el esperado concierto de Ed Sheeran, quien regresó al Perú con su gira mundial 'Loop Tour' tras su última presentación en 2017. El artista peruano fue el encargado de iniciar la noche y desató la emoción del público con sus éxitos más recordados.
El actor de 55 años apareció en escena entre aplausos y gritos de sus fans. Durante su show, interpretó temas como 'Espérame en el tren', 'Carreteras mojadas', 'Quédate' y 'Esa sí es una mujer'.
Los asistentes corearon cada una de sus canciones y acompañaron al artista durante toda su presentación. Meier también aprovechó el momento para agradecer el cariño del público peruano.
Además, dedicó unas palabras a Ed Sheeran por invitarlo a formar parte del espectáculo. El intérprete expresó su orgullo por el Perú, país que es su hogar y el lugar donde creció con su música. “Esta es mi patria”, manifestó en medio de aplausos.