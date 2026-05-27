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Suheyn Cipriani continúa consolidándose como una de las grandes favoritas del Miss Grand International All Stars 2026 luego de deslumbrar en la gala preliminar realizada este 27 de mayo en Tailandia. La modelo sorprendió al jurado durante el desfile en traje de noche al obtener una puntuación de 9,40 sobre 10, con lo que se colocó en el quinto lugar del ranking general y quedó muy cerca de las representantes más fuertes del certamen internacional de belleza.

Durante su participación, la representante peruana lució un impactante vestido rojo adornado con pedrería, encaje y un elegante escote, diseño inspirado en el color de la bandera peruana. Además de destacar por su elegancia en la pasarela, la influencer emocionó con el mensaje que brindó ante el jurado y el público. “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños”, expresó la exconductora de televisión.

Suheyn Cipriani destaca en la preliminar del Miss Grand International All Stars 2026

La participación de Suheyn Cipriani destacó por su sobresaliente desempeño en cada una de las pruebas preliminares del certamen. En el desfile en traje de noche, la modelo peruana logró ubicarse en el quinto lugar del ranking general, solo por detrás de la representante de Tailandia, tras recibir altos puntajes del jurado por su elegancia y desenvolvimiento en el escenario, resultado que la acerca al esperado top 18 de la competencia.

Uno de los momentos más comentados fue el reto denominado 'cara lavada', dinámica en la que todas las candidatas aparecieron completamente al natural y sin maquillaje. En esta prueba, la representante peruana obtuvo un promedio de 8,75, resultado que también la ubicó entre las concursantes más destacadas.

Suheyn Cipriani ocupa el puesto 5. Foto: Instagram

Además del respaldo del jurado, Suheyn Cipriani también viene recibiendo un importante apoyo en las votaciones del público, lo que la ubica entre las candidatas con mayor aceptación dentro del certamen. La gran final se realizará este 30 de mayo en Bangkok, donde la representante peruana llegará como una de las favoritas y buscará conquistar la ansiada corona en una noche de emoción y expectativa para los seguidores del concurso internacional.