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Espectáculos

Suheyn Cipriani conquista la preliminar en traje de baño del MGI All Stars 2026 y se posiciona como la segunda más votada

La modelo peruana Suheyn Cipriani destacó en el segundo día de la preliminar en traje de baño y ubicarse entre las favoritas del público con más de 7.000 votos en el certamen internacional.

Suheyn Cipriani impacta en traje de baño. Foto: composición LR/Instagram/perubp
Suheyn Cipriani impacta en traje de baño. Foto: composición LR/Instagram/perubp
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La representante peruana Suheyn Cipriani volvió a captar la atención en el Miss Grand International All Stars 2026 luego de destacar en el segundo día de competencia preliminar, realizado el jueves 28 de mayo en Bangkok, Tailandia. La modelo deslumbró en la pasarela durante la presentación en traje de baño, donde conquistó al jurado y al público con su seguridad, elegancia y desenvolvimiento frente a las demás candidatas que buscan la corona del certamen internacional.

Además de su destacada presentación, la influencer también se consolida como una de las favoritas del público en las votaciones online del concurso de belleza y ocupa actualmente el segundo lugar con 7.935 votos, resultado que podría darle un pase directo al top 18 del certamen. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 30 de mayo, fecha en la que se celebrará la gran final.

PUEDES VER: Miss Grand International All Stars 2026: fecha, hora y dónde ver la gran final EN VIVO

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Suheyn Cipriani destaca en el ranking general y se acerca al top del certamen

La peruana no solo logró impactar con su desfile en traje de baño, sino que además consiguió una de las puntuaciones más altas de la jornada preliminar. Suheyn Cipriani obtuvo un puntaje de 9,31 durante el segundo día de competencia, con lo que se consolidó como una de las candidatas más fuertes de esta primera edición del certamen de belleza.

Gracias a sus resultados en ambas jornadas preliminares, la representante peruana alcanzó un acumulado de 27,45 puntos en la tabla general del concurso, con lo que se ubicó en el séptimo puesto del ranking global. Este resultado ha generado entusiasmo entre sus seguidores, quienes continúan apoyándola en redes sociales y en las votaciones oficiales del concurso.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani en MGI All Stars 2026: cómo votar por la peruana para el Top 18

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En la clasificación general del certamen, el primer lugar lo ocupa Colombia con su representante Vanessa Pulgarin, mientras que Ghana se posiciona en el segundo puesto con Faith María Porter. El tercer puesto lo ocupa República Dominicana con Mariana Beckova. A pocos días de la gran final, el desempeño de la modelo peruana continúa generando expectativa entre los seguidores que esperan verla avanzar en la competencia.

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